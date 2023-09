Quedó inaugurado el nuevo SUM de nuestro Hospital

En la mañana de este jueves y coincidiendo con el Día de la Sanidad quedó oficialmente inaugurado el nuevo Salón de Usos Múltiples del Hospital Zonal General Las Flores. El acto contó con la presencia del director del nosocomio, Dr. Juan Tibiletti, el ex titular, Dr. Mauricio Alejandro (bajo su dirección se inició el proyecto), el intendente Alberto Gelené, integrantes de la Asociación Cooperadora y demás invitados. «Esto comenzó con la gestión del Dr. Alejandro y la continuamos en nuestra gestión con un fondo principal a través de la Cooperadora que ha hecho toda la inversión para que se pueda construir y con una ayuda del 25 al 30 por ciento de la colaboración Hospital en cuanto al aporte de materiales. Así se ha logrado un lugar para trabajar un poco mejor con los empleados que desarrollan sus tareas en el sector de depósito, limpieza, ubicación de ambulancias, etc. Esto se trata de mejorar las complicaciones que se nos han ido dando en esos aspectos», explicó el Dr. Tibiletti. Por su parte, Luis D’Agostino, presidente de la Cooperadora, sostuvo que «es un momento grato cuando uno inaugura obras que cuestan sacrificio y tiempo. Todo comenzó con Damián (Pellejero) como presidente por una idea Dr. Alejandro. El Hospital aportó alrededor de 4 millones de pesos en materiales. Cuando se hizo cargo Juan (Tibiletti) nos dijo que sigamos para adelante. Pusimos la mano de obra y ésto nunca se paró». Más adelante, contó que «hubo fondos que quedaron cuando se hizo el remate de terneras en la época del Covid. Con esos fondos se amplió el laboratorio; quedó algo de plata y se utilizó acá. Son 16 millones de pesos que se terminaron invirtiendo». Según añadieron los integrantes de la Cooperadora en el flamante SUM se estacionarán las ambulancias de traslado y se usará como depósito en genera. También hay un lugar para que el personal de limpieza que trabaja las 24hs. tenga un sector propio que incluyen baños y duchas. «Queremos agradecer enormemente también el aporte de los socios que compran las rifas. Todos se tienen que enterar las cosas que se hacen. No hay individualismo. Acá se trabaja entre todos», dijo finalmente D’Agostino.

