«Quiero agradecer a todos por el apoyo. Sé que volveré a salir adelante»

Luego del incendio que destruyó su vivienda el pasado sábado, la 91.5 estuvo con Jonathan Arbiza, quien vivía en la casa que él mismo construyó sobre Cruz Marqués, a pocos metros de las vías del ferrocarril. «Nada, agradecer a todos aquellos que se preocuparon y me mandaron un montón de mensajes. Lentamente me iré recuperando. De la casa no quedó nada. Estoy en proceso de quedarme acá, empezar a construir de nuevo y seguir adelante. Sé que eso va a pasar», expresó el joven. «También agradecer a la radio que vino hasta acá. Sólo transmitir tranquilidad que de todo se sale. Mucha gente se está preocupando. Los amigos que me ayudaron hacer la casa. Son de fierro y hoy están de nuevo a mi lado. También a Bomberos por supuesto y a la Policía que hubo dos efectivos que me ayudaron a salvar algunos animales que tenía. Yo me instalé acá sin molestar a nadie. Sólo con mis cosas y quiero seguir estando acá. Me ofrecieron ir a otro lugar abierto, a otro terreno digamos. Pero es lo mismo que estar en éste lugar», declaró. Para colaborar con el vecino, se pueden comunicar vía mensajes al whatsapp 2244 468265 (teléfono de FM Alpha).

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram