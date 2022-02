Reclaman la intervención del Hospital de Niños de La Plata: hay mil cirugías postergadas

La diputada provincial de Juntos, Alejandra Lordén, salió a reclamar la intervención del Hospital de Niños “Sor María Ludovica” de La Plata, luego de que profesionales de la salud y jefes de área de ese reconocido centro de salud de alta complejidad se declararan en “emergencia” por la falta de recursos humanos.

“Ministro de Salud, es urgente su intervención en el Hospital de Niños de La Plata”, sostuvo Lordén, quien presidió la comisión de Salud de la Cámara baja bonaerense por varios períodos, y lanzó una chicana a Kreplak: “Como estimo que no está en tema, le comparto unas palabras de una profesional médica”.

Esta semana los trabajadores del Hospital de Niños de La Plata denunciaron que hay más de mil cirugías programadas que están retrasadas por la falta de anestesistas e instrumentadores, lo que impacta directamente sobre cientos de chicos que están internados o son atendidos en el nosocomio platense.

Los profesionales de la salud detallaron que de los mil pacientes que esperan por cirugías, 750 son para el área general, 50 para gastroenterología, 38 para neurocirugías, 85 para cirugías plásticas, 120 para oftalmología, 90 para traumatología, 23 para urología, y 45 para otorrinolaringología.

“El problema además de no conseguir anestesistas, es que cuando los hay, falta limpieza o camisolines o auxiliares. No se premia ni se le llama la atención a quien no hace su tarea, los sueldos están muy desactualizados y los médicos están dejando de hacer medicina”, fue el testimonio que compartió Lordén.

Los trabajadores del Hospital de Niños de La Plata, además explicaron que la institución pediátrica por estas horas tiene operativas alrededor de 200 camas de las 320 con las que contaba, debido a la falta de personal de enfermería. Situación que se suma al retraso de las cirugías programadas.

“Dígame Ministro, ¿miramos para otro lado o nos involucramos para abordar soluciones? Recursos humanos en Salud”, interpeló la diputada radical.

En ese sentido, los profesionales del Hospital de Niños de La Plata presentaron recurso de amparo el 23 de diciembre pasado ante el Tribunal de Trabajo N° 5 en lo laboral para que se avance con una solución a la falta de recursos humanos pero finalmente fue rechazado por la Justicia.

Calculan que hay unas mil cirugías postergadas en el Hospital de Niños de La Plata.

Los trabajadores del Hospital de Niños de La Plata también argumentaron que se trata de conflicto del Ministerio de Salud bonaerense y la Sociedad de Anestesia. “El convenio debió haberse firmado en la provincia el 31 de diciembre de 2021, pero no se realizó”, aseguraron.

Fuente: https://diputadosbsas.com.ar/reclaman-la-intervencion-del-hospital-de-ninos-de-la-plata/

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram