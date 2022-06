Red de Emprendedores y la gran ilusión por el «Almacén Florense»

En la mañana del periodístico hablamos con la concejal por el oficialismo Laura Risso, principal motor del proyecto red de emprendedores para la apertura de la Confitería del Parque Plaza Montero. En el día de ayer se firmó un convenio en la secretaria de Educación con emprendedores y el municipio de nuestra ciudad encabezado por el intendente Alberto Gelené, donde el criterio es darle vida a la tan añorada Confitería del parque Plaza Montero que pertenecía al LFAC, no solo como proveeduría, si no también exponiendo todo lo nuestro a nivel artesanal y gastronomía, que al ser 190 hasta el momento, indicaría que se tendrá una gran variedad de artículos que lo haría muy atractivo.

“Los que han estado no le dio los números para quedarse. Es un problema de décadas, nunca “prendía” nada. El área de Desarrollo tomó el desafío y firmó un convenio. Desde la Agencia de Desarrollo local, en 2020 en plena pandemia creamos esta Red para que de manera virtual se pueda acompañar a los emprendimientos que estaban en situación crítica. Esa Red, conformada por equipo interdisciplinario tiene hoy cerca de 190 emprendedores donde la mayor parte es del sector alimentos y luego artesanías, manualidades, oficios. Nosotros acompañamos en ese crecimiento y los vinculamos con todos los programas existentes. El emprendedor no sólo necesita financiamiento sino acompañamiento y asesoramiento, trabajamos muy en conjunto con la oficina de empleo municipal y hemos presentado el proyecto de entramado productivo para crear el almacén florense en la laguna y un curso empresarial para que luego se tenga un aporte al emprendimiento y llevarlos a la formalidad…el ministerio de trabajo aporta con la suma de 3 millones de pesos, financia el porcentaje para la infraestructura, sería la primera etapa que comenzará en julio y luego el equipamiento para cocina, microondas, cocina industrial, el equipamiento para brindar el servicio además de estanterías góndolas para el montaje del almacén. Esto tiene también el acompañamiento del municipio y luego poder ampliar el pedido que estamos haciendo, lo fundamental de esto es que no sólo que se reabre la confitería sino un espacio de venta de productos locales…que sea una canal de comercialización y visualización de todo lo que se haga…vamos a tratar de armarlo lo mejor posible, la idea del servicio gastronómico es con platos de productos locales, con el cordero deshuesado, están los chicos que hacen cerveza artesanal, los platos que se brinden también tenemos emprendedores de huerta, queremos agregarle valor a esa producción..hay mucho para hacer lo importante es el compromiso de todos y la perseverancia… le estamos buscando la manera que el emprendedor no tenga que estar todo el tiempo ahí. Sí que haya gente que conozca cada producto y que cuente la experiencia, es importante que se transmita lo local, la idea es invitar a las industrias que tenemos aquí. El horario depende de la propuesta del servicio gastronómico y por supuesto cuando haya algún evento en la laguna, la idea que de el servicio tenga sus trabajadores para dar el servicio pero la asociación va a coordinar todo y pondrá a alguien para el asesoramiento…hay experiencias en la zona pero son del privado, está la experiencia de Rauch pero no tiene servicio de gastronomía, hubo que pasar el proyecto por el concejo deliberante, no olvidemos que tenía la concesión del automóvil club. Había que hacer todo un procedimiento legal. La oposición planteaba que había que citar al Automóvil Club pero ellos hace tiempo la habían entregado porque ya no tenían nada para hacer allí. Haremos una presentación de productos con la etiqueta de cada uno, el producto se tiene que vender por sí solo, será progresivo, de a poco. Se piensa que a fines de octubre podría darse la apertura, ojalá que en setiembre ya esté en condiciones de ser presentado.

ENTREVISTA COMPLETA A LAURA RISSO

