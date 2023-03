Reflexión de los tres bloques ante la apertura de sesiones ordinarias del Concejo

Las voces de los concejales de distintos bloques del Concejo Deliberante:

Concejal por unibloque Pro Alejandra Quintieri: “No hay anuncios de empresas privadas que vengan y ofrezcan trabajo genuino..”

Concejal por el oficialismo Leo Municoy: “Va a ser un año cruzado por la gestión electoral donde se pondrá en juego si Las Flores debe seguir o no por este camino…”

“Destaco la contundencia del mensaje y las palabras, pero sobre todo los hechos de su gestión poniendo en primer lugar el trabajo de los municipales. Es importante y reconforta poner en palabras y hechos los últimos tres años y el raconto desde la primera vez que fue electo. Fue un discurso de los más contundentes luego de año difíciles luego de la pandemia y en un contexto económico difícil, intentando acomodar la macro, en el marco de esa complejidad, valorar el conjunto de obras y de los empresarios locales que participan en las licitaciones. Es importante todo lo que se ha podido hacer y más allá de la ansiedad que nos invade a todos de querer hacer más nos reconforta. Esperamos lo mejor para este nuevo periodo y más allá de las diferencias destacar que la oposición, que tiene su manera de ver la ciudad, siempre nos ha dado la posibilidad de aprobar convenios y tratar muchos temas sobre tablas. En ese camino estamos y esperamos lo mejor, va a ser un año cruzado por la gestión electoral donde se pondrá en juego si Las Flores debe seguir o no por este camino…”

Concejal por Adelante – Juntos Federico Dorronsoro:“Nos preocupa cómo serán entregadas las viviendas que se están construyendo”

Fue un raconto de los 16 años de gestión donde marcó detalladamente cada uno de los cambios que se fueron realizando, sustentado en un plan quinquenal creado en el ‘95 cuando se presentó por primera vez como candidato a intendente. Se tocaron muchos temas, se hicieron algunos anuncios como el asfalto en 25 de Mayo y Alem, alrededor del hospital. También otros anuncios como mejoras en el Barrio “Las Flores” que tantas veces se ha prometido y que este año posiblemente sí se concreten. También el tema de viviendas. Nosotros quedamos esperando más detalles sobre los tiempos sobre el déficit habitacional y nos preocupa cómo serán entregadas las viviendas que se están construyendo. Su disertación estuvo plasmada de muchos datos y anuncios que ya se venían haciendo como la Planta de Faena que se vuelve a nombrar o la Escuela Agraria que no tenía gas. Ahora se pone como proyecto para este año. Ojalá que este año se hagan todas las obras allí y que los alumnos no vuelvan a pasar frío. También obras de escuelas como el Centro de Formación. Hizo un reconto de los terrenos que el municipio tomó en posesión como el que se le cedió a Apohgard. También algunas definiciones que ya conocemos y fueron nuevamente puestas en escena. En el tema de salud resaltando que habrá una nueva ambulancia pero no se habló del verdadero problema existente que tiene que ver con los recursos humanos. También se habló poco de empleo. En cuanto a los trabajadores municipales que nadie perdió el empleo, que le ganaron a la inflación pero para nosotros hay una cuestión que es que el salario básico es muy bajo y por más aumento que haya están siempre se está al borde de la línea de pobreza. No se habló de nuevas perforaciones en cuanto al agua potable. Fue la gran vedette faltante, no podemos volver a pasar un verano como el que pasamos.”

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram