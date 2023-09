Remsal rechaza el bono que el gobierno pretende imponer por DNU

En vista del Decreto de Necesidad y Urgencia 2023-0438 APN-PTE la Región Empresaria del Salado manifiesta su total rechazo al mismo por considerarlo plagado de deficiencias formales e instrumentales, convirtiéndose en una

indebida intromisión del Estado en una relación entre particulares como lo es la vinculación Empleado/ Empleador, específicamente regulada por las convenciones paritarias. Después de una devaluación del peso realizada sin las medidas necesarias para amortiguar los efectos de esta acción, de manera oscura e inconducente, se pretende que las empresas privadas asuman el costo de enmendar tan desacertado proceder. Con el gran justificativo de que “han ganado mucha plata” nos endilgan una obligación que en muchos casos no estamos en condiciones de afrontar.

En todo sistema capitalista las empresas aspiran a ganar dinero. Esa motivación, cuando se concreta, genera empleo, mejoran los salarios y le permite al Estado recaudar impuestos. Pretenden socializar nuestras ganancias, sin hacerse cargo de las pérdidas y SIN SACRIFICAR UN PESO del gasto de la política. Por otra parte, empresas desabastecidas de insumos y repuestos, afrontando altísimas tasas de interés, que deben suspender turnos de trabajo, no solo no

han ganado sino que están luchando por sobrevivir.

Comunicado

COM_ DE PRENSA por bono 2023

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram