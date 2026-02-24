Renacer Las Flores – Grupo de ayuda mutua

Renacer Las Flores – Grupo de ayuda mutua3 minutos de lectura
La pérdida de hijos es la experiencia más cercana a la propia muerte que
pueda tener un ser humano.
Frente a este desafío, hace 36 años nace RENACER basado en la
intuición moral de un matrimonio que pasó por esta experiencia y, a partir de allí,
el crecimiento en el mundo de estos grupos de trabajo de Ayuda Mutua, ha sido
exponencial hasta el día de hoy.
Los grupos RENACER, son una puerta para aquellos padres que pasan
por la misma experiencia, ya que no todo termina con la muerte de un hijo, sino
que, muchas cosas comienzan y depende de cada uno descubrirlas, RENACER
es uno de esos caminos.
RENACER es un grupo Ayuda Mutua que se nutre de las vivencias y
experiencias de los padres que asisten a los grupos, entendiendo que frente a lo
que no podemos cambiar, poseemos la libertad de decidir cómo enfrentamos
aquello que nos ha sucedido rescatando el más puro Amor de nuestros hijos que
no perece con la muerte.
RENACER no tiene filiación religiosa ni política, y no tiene fines de lucro.
No tiene ninguna verdad por revelar, ni instrucciones para superar la crisis. Cada
ser humano es único e irrepetible, como es única la filosofía con la que vive y las
actitudes que asume frente a la vida, los valores que adopta para darle sentido y
trascendencia frente al sufrimiento que provoca la muerte de hijos.
RENACER es un grupo de Ayuda Mutua, sin autoridades ni jerarquías. Estamos
todos hermanados por una misma experiencia. No se trata de juntarnos para
llorar, lo hacemos para aprender a seguir viviendo en plenitud a pesar de la
ausencia física de quienes amamos.
Mamás y papás:
No es relevante la forma en que murieron nuestros hijos, no lo preguntamos.
Nuestros hijos son amor y compartiendo ese amor nos enfocamos en aprender
a vivir en forma digna luego de la muerte de nuestros hijos.
Aprendemos a enfrentar la vida luego de la muerte de nuestros hijos.
En Renacer no damos consejos; contamos experiencias, aprendemos entre toda
la mejor manera de vivir en honor a nuestros hijos, agradecemos el tiempo que
nos acompañaron con amor.
La Herramienta más valiosa de Renacer son las Reuniones
Cada pérdida es individual, como su proceso, por eso renacer no da recetas, sino
que es un trabajo diario que requiere del ejercicio de nuestra voluntad
Renacer nos muestra una forma, pero no un cómo, cada uno debe encontrar su
camino de trasformación.
Es por eso que durante el año llevamos a cabo diferentes acciones que nos
ayudan a transformar ese dolor en amor a través de acciones que nos permiten
trabajar la memoria y honrar nuestros hijos:
Organizamos una vez al año el “Encendido de Velas”, en honor a nuestros seres
queridos que se nos adelantaron en el camino, abierto a toda la comunidad y a
quien así lo sienta de venir a compartir un momento de amor y abrazos con
nosotros.
También cualquier vecino de Las Flores que recorra la Plaza Mitre podrá ver que
sobre la vereda de San Martin y Rivadavia, colocamos baldosas junto con
Reacción Rodante, en un intento de demostrar como a través del arte se sana,
se transforma y se eliminan barreras entre mundos.
Si estas pasando por este proceso o conoces a alguien que perdió un hijo o un
hermano (no importa de que, ni como, ni qué edad tenia, ni cuanto tiempo hace),
te invitamos a que le lleves nuestro mensaje de Amor. Somos simplemente
mamás, papás y hermanos que nos apoyamos mutuamente, sabiendo que no es
posible cambiar el pasado, pero si vivir en honor a nuestros seres queridos.
Grupo Renacer Las Flores
Contacto
Grupo de padres: 2244 436426 // 2244 425906 (o cualquier papá o mamá que
conozcas del grupo)
Grupo de Hermanos: 2244 428339 (o cualquier hermanos que conozcas del
grupo)
Mail: renacerlasflores@gmail.com
Lugar de Reuniones Biblioteca 25 de Mayo.- Rivadavia N°325 – Las Flores – Pcia de Buenos Aires.
Día: Viernes de 18 a 20 hs
Podes encontrarnos en IG @RenacerLasFlores
Mas información: www.gruporenacer.com.ar