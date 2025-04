Robo a un comercio local: «Esto te tira abajo y te pone muy triste»

Luego del daño y posterior robo a un comercio dedicado a la venta de artículos de limpieza ubicado sobre Avda. Rivadavia la 91.5 habló con Marcela, su propietaria, quien se mostró muy triste por lo ocurrido. «Hoy abrí el negocio con poca fuerza porque la verdad no me siento nada bien. Fue el sábado por la noche o domingo a la madrugada. Me rompieron el vidrio y se llevaron toda la plata que tenía para comprar mercadería y además los gastos de mi casa. Los que me conocen saben que soy una laburante», contó. La joven sostuvo luego que «no me queda otra que ponerle el pecho a las balas como dicen pero esto te tira abajo y te pone muy triste. Yo creo que la plata ya no la voy a recuperar».

About The Author