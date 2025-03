Robo al camión de hacienda: nuevos allanamientos con resultados positivos

Según fuentes Judiciales la Sub Delegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial Las Flores llevó a cabo nueve Órdenes de Allanamiento, Registro , Secuestro en el marco del Proceso Penal caratulado “HURTO AGRAVADO”, con intervención de la Ayudantía Fiscal Local dependiente Unidad Funcional de Instrucción Nro. 06 a cargo de la Dra. Paula Serrano del Departamento Judicial de Azul. Continuando con la investigación de ilícito cometido días atrás en el cual a raíz de vuelco de camión en la Ruta Nacional Nro. 3 el cual transportaba animales vacunos los cuales fueron faenados en el lugar ilegalmente y en la que ya se habían materializado once allanamientos el día 19 de Febrero por parte de Patrulla Rural Local, que a raíz de nuevas pruebas colectadas tendientes a determinar autores y responsabilidades del hecho es que en el día de la fecha el Juzgado de Garantías Nro. 2 a cargo del Dr. Federico Barberena otorgo nueve órdenes de allanamiento, registro y secuestro de diferentes domicilios de esta ciudad como así también el secuestro de seis vehículos. En horas de la madrugada del día de ayer 28 de febrero de corriente año dichas órdenes fueron cumplimentadas y coordinadas por la Sub DDI Las Flores, contando con la colaboración de personal de DDI Azul, Sub DDI Tandil, Olavarría, Bolívar y Benito Juárez, Estación Comunal de Policía Las Flores y Grupos de Apoyo Departamental de las ciudades de Tandil, Alvear y 25 de Mayo arrojando resultado positivo ya que se procedió al secuestro de diversos cortes de carne vacuna freezados, elementos de faena como los son cuchillos, sierras de mano, sierras eléctricas, amoladoras, indumentaria con manchas hemáticas , así también se secuestraron dos pick ups marca Toyota modelo Hilux, una Chevrolet s10, un automóvil Fiat Siena, un automóvil Fiat Uno, un automóvil Ford Falcón y un carro de un eje. Elementos todos los cuales querdaron a disposición de la Ayudantía Fiscal Local.-

About The Author