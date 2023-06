Rogelio Díaz Sec. de Educación sobre el fondo educativo: “Es una premisa no desatender las necesidades”

En una extensa entrevista en “El Periodístico”, el secretario de educación se refirió a las propuestas e ideas que se llevan a cabo desde la secretaria, como así también dijo que se están realizando muchas cosas con respecto a educación desvaneciendo la apelación de la oposición -Adelante Juntos- que reclamaba en el HCD sobre la existencia de fondos donde solo fueron utilizados en un 7 % . En la parte política, manifestó que en este año electoral, se incorporará en el lugar que le asigne el Intendente Gelené.

“Venimos trabajando con proyectos educación superior universitaria con dos tecnicaturas, una de la Universidad Nacional de Quilmes, tecnicatura del marco del programa puentes que permite el acercamiento a municipios de universidades para generar oportunidades de formación superior universitaria para que vean una oportunidad de desarrollo profesional, creemos que generar propuestas de formación implica contribuir al desarrollo local….”

“Punto Digital Con Florencia y Jimena son propuestas más breves en tiempo, pero muy diversas, con talleres de alfabetización digital para adultos mayores, es lindo verlos adquiriendo conocimientos y herramientas. Qué Punto Digital tenga esa propuesta es generar oportunidad para adultos que manejan plataformas, con la Cooperativa Eléctrica también con empleados que nos pidieron acompañamiento, lo mismo con escuelas acercándonos a los más pequeños en el uso de la tecnología. Hemos charlado que la tecnología es más accesible, se han dejado programas básicos como Word o Excel y en toda empresa hay computadoras con esos trabajos…”

Con respecto al Fondo Educativo y la reservas que se encuentran en los plazos fijo, dijo: “para nosotros es una premisa que no hemos desatendido ninguna causa, o necesidad en el distrito de manera educativa, con proyectos de larga data y hoy en ejecución, hay inversión en materia educativa como la Escuela Laboral que tuvo demanda genuina y real durante muchos años y se ha trabajado poniendo en realidad esa primera etapa del edificio y el proceso de licitación de la segunda etapa para seguir avanzando en la segunda construcción y otras que se generan en gestiones con fondos propios del municipio y fondos, gestionando recursos económicos que también se incorporan a nuestra sociedad, la obra de infraestructura escolar generando mejoras y en materia de inversión durante los años que trabajamos en gestión y proyectando, se han generados inversiones como el programa de estructura edilicia con 300 millones en obras grandes que han sido materia pendiente, la construcción de un SUM y comedor en la escuela 2, jardín 904 que son necesidades planteados por comunidades educativas, es una satisfacción al margen que es una injerencia del Consejo Escolar que trabajados conjuntamente…”

Sobre la lluvia que afecto a algunas clases y competencias en el Cef, dijo: “hemos hecho un trabajo que ahora hace un tiempo se está interviniendo dándose una respuesta y hoy está financiando por el municipio. Es una complejidad importante desde el punto de vista edilicio, con claraboyas originales, ventanas, entrepiso, se está resolviendo con fondos educativos y del municipio con la cooperativa COPTRA que está haciendo una impermeabilización de la cubierta. En la necesidad la respuesta va a estar. No es una cuestión de desatención. Hay una larga data de filtraciones, es verdad, al aparecer nuevamente se está generando intervención…”

Al referirse a la parte política en un año electoral y Pte. del partido, expresó: “En lo político va a ser un año complejo, uno siempre tiene la firme convicción que a pesar de la situación macro económica con el impacto de la inflación uno cree que es un problema a resolver, estoy convencido que hay que seguir trabajando para la continuidad del proyecto político que viene a poner de pie a la ciudad que tuvo 4 años en estancamiento. A partir de la gestión de Alberto se puso de pie con grandes desafíos, esperamos que la gente acompañe al proyecto, viendo los grandes cambios de la ciudad. La oposición en 4 años mostró un estancamiento, una planicie muy notoria de hacia donde no queremos ir. Con la firme convicción de trabajar, con compromiso…Mi preocupación es trabajar en la gestión hasta el último día de la mejor manera posible, sé que es un año de definiciones…siempre quienes estamos aferrado este proyecto político, tenemos que tener la premisa que donde se nos necesite, vamos a estar independientemente del lugar, he tenido la suerte del acompañamiento del intendente para transitar en distintas funciones desde el consejo escolar en el 2011 cuando el intendente me convocó…! Remarcó.

ENTREVISTA A ROGELIO DIAZ

