Rogelio Díaz sobre los hechos en el Jardín 906: “No puede entrometerse la secretaría de educación porque son estructuras diferentes”

En una extensa entrevista que duró 38 minutos, conversamos con el Pte. Del PJ y secretario de educación de municipio de Las Flores. En el comienzo, dio un balance sobre las PASO:

“Al oficialismo hay que englobarlo desde Nación, Provincia, a nivel local fue una buena elección, la cuestión económica ha estado generando cierto malestar sobre todo con la inflación a distintos sectores, aun así apoyó la candidatura de Alberto, son momentos para seguir fortaleciéndonos para octubre. Las PASO muestran cierta intencionalidad de la población por los distintos espacios políticos, debe incrementarse la participación ciudadana en la elección para defender la democracia. Se estaba viendo un porcentaje bajo de votantes, en las generales puede aumentar…Sé que en algunas escuelas secundarias se ha hecho la práctica del voto para participar los estudiantes, es un primer ámbito de participación. Desde la educación hay que promover el cuidado y la preservación de la democracia. Es un trabajo que toda la estructura docente tiene que ir promoviendo. La conformación de los Centros de Estudiantes es una herramienta de participación importante. La vida universitaria conlleva a participar políticamente desde distintos sectores y van canalizando esas intenciones de seguir participando y seguir haciendo en política. Muchos dirigentes han tenido su participación en el Centro (Cuf)… Sé que cuesta la participación de entidades intermedias. Pero allí también se puede hacer mucho. Quienes integran esas entidades hacen un gran esfuerzo para el crecimiento de sus instituciones…” Sobre el shock en votos que juntó la figura de Milei, dijo: “Elegir candidatos que aparecen repentinamente implica un consumo rápido, pero falta un análisis de lo que se está planteando o queriendo hacer como propuesta de gobierno. Hay que analizar mediante un debate cada propuesta. A través de esos debates se puede tomar una decisión con mayor profundidad. Siempre se genera incertidumbre y lo veo cuando charlo en el aula con jóvenes, es difícil a veces encontrar un camino para seguir adelante, hay que trabajar con los jóvenes para encontrar esos espacios de debate para encontrar esos programas de gobierno. Hay que ser autocrítico y saber que siempre hay cosas para mejorar…” dijo.

Con respecto a la propuesta educativa, expresó:

«A través del Programa Puentes hay variadas propuestas estuvimos reunidos con la Universidad de Florencio Varela, -Arturo Jauretche-, estuvimos recorriendo las instalaciones, tienen un hospital simulacro para formaciones, se trabaja con propuestas para el 2023 con la Universidad de Quilmes y UTN. Aprovechamos esta última parte del año para otras propuestas de formación que es la vinculada al Turismo para seguir profundizando el trabajo, el desarrollo local, la producción. Tendremos la diplomatura en Turismo que depende de la Facultad de Agronomía de la UBA, propuesta gratuita para quienes estén interesados. En estos meses trabajamos para la propuesta 2024 con mayor presencialidad en el distrito. Esta parte del año implica ir formulando las propuestas para el año que viene para ir cerrando convenios con otras universidades. La Tasa Universitaria implica solventar en parte esos convenios lo mismo con el Fondo Educativo porque son propuestas formales y hay una intención permanente de invertir en formación…» Manifestó.

Sobre el caso Silvina Fernández y Jardín 906 opinó que:

“Lo ocurrido está bajo la jurisdicción de la Dirección General de Educación, ambas situaciones se desarrollan bajo esos procedimientos…No puede entrometerse la secretaría de educación porque son estructuras diferentes. Las dos situaciones se han canalizado con los inspectores correspondientes donde se orienta todo ese procedimiento y allí se dicta como se debe proceder. Uno como docente no deja de preocuparse…En la marcha de la Plaza donde estuve, se habló de desarrollar en paz la actividad educativa. La prioridad es la protección y cuidado de los niños del jardín. Sé que la investigación educativa que viene a relevar los procedimientos indicará si se actuó de acuerdo a la responsabilidad de cada uno de los actores. Comprendo la molestia de los padres como así también la situación de los docentes. Son situaciones preocupantes y dolorosas, lo digo como docente pero también como padre. Se dio prioridad y sé que se trabajó con la re-vinculación de los estudiantes. Las inspectoras de nivel, psicología, asesoría legal, ha realizado todo ese procedimiento la semana anterior con entrevistas a los docentes y las familias”. Se están realizando capacitaciones permanentes de ESI… Se trabajó el mes pasado con distintos docentes, tiene que ver con trabajar fuertemente y abordarlo con responsabilidad porque todos necesitamos una formación permanente… La realidad es que hay cambios en la sociedad, y eso implica una actualización en los docentes. Ante situaciones que escuchamos, vemos o se pueden dar nos preocupamos mucho, pero destaco que hay un trabajo arduo… Cuando uno habla con docentes ve que hay un gran trabajo de fortalecer el ámbito institucional. ..Es importante trabajar con la familia de lo que implica el uso de las redes sociales. Los docentes muchas veces trabajan en un marco de agresión por lo que se ve en las redes. Hay que transformar la escuela en un lugar de construcción de paz sin dudas. Hay que humanizar relaciones que llevan a una mejor convivencia. Sé que se trabaja mucho y en eso quiero destacar el trabajo en todas las modalidades. El docente trabaja mucho con las dificultades que tiene la sociedad, implica que uno tiene que trabajar para poder transformar con desafíos de la comunidad. Se trabaja con equipos de orientación, trabajos inter-docentes de mucha responsabilidad y tratando de afrontar desafíos que hay actualmente. También de lo pedagógico…. Hoy se trabaja con la inmediatez y el desafío es tener una clase atractiva para ser efectivos. La información está mucho más al alcance del estudiante por otros ámbitos y no tan por lo docentes. Hay estudiantes que utilizan canales de You Tube para un apoyo en determinadas materias. Como la Inteligencia Artificial que está llegando. Hay que trabajar para que una clase convencional como la que tuvimos siempre hoy se adapte a los tiempos actuales”.

AUDIO DE LA ENTREVISTA A ROGELIO DIAZ

