Rumbo al nacional en Posadas

El cuarteto compuesto por Julio Giménez, Atahualpa Rodríguez, Eliana Rafeca y Sandra Campos (foto) participarán desde el 31 de agosto hasta el 3 de septiembre en el nacional de atletismo en Posadas Misiones. Detrás del significativo evento, Atahualpa nos cuenta también de su participación en el Cenard el 12 de Agosto pasado y al final sobre «Atletico corre».

«El pasado sábado 12 estuvimos en el CENARD compitiendo en dos disciplinas, 200mts. llanos y salto triple. Pese al día con viento en contra y frío la peleamos igual y los tiempos no fueron los esperados. A medida que vas tomando carrera el viento te cambia el paso….» Sobre la participación en la provincia norteña, dijo: «Nos vamos a Posadas el lunes que viene al Nacional vamos; Eliana Rafeca, Sandra Campos y Julio Giménez…. Venimos bien, sin lesiones por suerte, metiéndole bastante al gimnasio buscando masa muscular y entrenamiento tres veces por semana. Ya estamos agarrando velocidad y ahora concentrados en el salto. Trato de no perder muchas horas por mi actividad en la música como todos saben…-la música y el atletismo no se llevan bien, decía el viejo lobo..jaja- El tema de la comida le esquivo mucho al frito y la harina. Estoy físicamente bien, alimentándome con mucha fruta, verdura, mucha agua. Comida sana..,.» Sobre el gran costo de la participación, expresó: «Tenemos una ayuda económica del municipio para vales en combustibles… En el club por la cuota que abonamos nos ayuda en el hospedaje. Son 1.200 kilómetros desde Las Flores hasta Posadas, tratamos de relajarnos durante el viaje para una buena participación…Siempre nos acompaña la familia, los amigos, los grupos de atletismo locales y de la zona con algún saludo. Desde que arrancamos con atletismo de pista venimos bien. Aunque en Parque Chacabuco tenemos dos profesores, pero siempre me guío con la enseñanza del querido Viejo Lobos Luis Arano que me dejó una enciclopedia…» Ante la organización de la competencia pedestre que se realizará de la mano del Club Atlético Las Flores, dijo: «Ya nos estamos juntando con la gente de Atlético, nos reunimos para ver si podemos hacer la 2da. Edición del Atlético Corre, primer finde de noviembre estaría la fecha. Apostamos ahora a una carrera de calle, esta vez con alguna calle de tierra o mejorado, salimos desde el predio de la cancha y también recorreremos la Avda. Independencia que está asfaltada, seguro que vamos a hacer buena parte del recorrido ahí…»

AUDIO DE LA ENTREVISTA A ATAHUALPA

