Runners florenses en la 26ta. Maratón Internacional «Dino Hugo Tinelli» en Bolívar

(foto gentileza Javier Dierickx) En una espléndida tarde con mucho sol y una temperatura primaverial un buen número de corredores florenses participaron este sábado de una nueva edición de la reconocida competencia que se desarrolló sobre calles bolivarenses. Unas cuatro mil personas, entre los atletas que compitieron en los 10 kilómetros y los que hicieron la corre-caminata participativa, más un gran marco de público apostado principalmente en el Centro Cívico (Plaza Central) le dieron vida a una carrera que fue ganada por Lautaro Iraola (Viedma) con un tiempo de 30m52s mientras que en damas el triunfo le correspondió a Mariana Borelli (Mar del Plata) registrando 36m32s en el cronómetro.

