BM – lunes 3 de noviembre

ASUETO POR EL DÍA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL Se informa que este año el asueto con motivo del Día del Trabajador Municipal se traslada al viernes 7 de noviembre. Tal es así que no habrá actividad en las dependencias municipales en dicha jornada. En este marco también es importante remarcar que de todas maneras, desde las Secretarías, se adoptarán los recaudos correspondientes para garantizar el cumplimiento de los servicios esenciales.

GRAN “ENCUENTRO PROVINCIAL DE CERAMICA NEGRA” EN NUESTRA CIUDAD Con marcado éxito, se desarrolló este fin de semana el 14º Encuentro de Cerámica Negra Ciudad de Las Flores, evento coordinado por el eximio artista manualista florense Carlos Lerra, con la colaboración de Paloma Calabria y el apoyo de la Dirección Municipal de Cultura. Participaron de este encuentro – que comenzó el viernes y que se extendió hasta el domingo inclusive – ceramistas de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires que arribaron a Las Flores para formar parte de un evento que se caracterizó también por la calidez y los buenos momentos vividos. Hubo talleres y exposiciones y entre los hechos destacados, la construcción de un nuevo horno comunitario en el patio de Cultura, acción que fue otra de las grandes acciones que dejó el Encuentro. Integrantes de la Agrupación Hornos sin Fronteras de Buenos Aires fueron quienes realizaron esta loable tarea. El viernes por la noche, en la sala “Hugo Mario Ianivelli”, el prestigioso profesor Sergio Smith realizó una charla interesante sobre Pueblos Originarios. Una disertación que cautivó al público que, por más de dos horas, escuchó e interactuó con el profesional que inició su exposición contando detalles de su historia de vida personal, un hecho que derivó después en toda la tarea que desarrolló Smith con posterioridad en pos de poder mostrarle a la sociedad parte de la vida de los habitantes originarios de nuestra patria. Entre los días sábado y domingo, se realizaron los talleres programados relacionados con la actividad de la cerámica: tratamiento de superficies, manejo de la arcilla, conocimientos en óxidos, barbotinas, construcción de hornos tiro invertido con ladrillo, tierra y viruta y demás acciones, fue lo que predominó en cada jornada. Reservado para el final, estuvo la camaradería con la realización de un guiso carrero y el agradecimiento por todo lo compartido. El 14 º Encuentro de Cerámica Negra Ciudad de Las Flores se desarrolló con singular éxito y abrió un mayor camino para realizaciones futuras.

PENSAR ACCIONES JUNTO A LAS INSTITUCIONES: NUEVO ENCUENTRO DE LA MESA DE DISCAPACIDAD Con la participación de distintas entidades, se realizó el 5to. Encuentro de la Mesa Local de Discapacidad. En la reunión se presentaron referentes de las distintas instituciones/organizaciones que trabajan en discapacidad: Romina Dubor y Marianela Lara, miembros de CreHab, Carlos Guerendiain y María Arce en representación del Taller Protegido “ALMA”, Ana D’agostino, Ana Di Giano y Ana Cuburú por el Centro de Día y APHOGARD; Laura Caraminola, miembro de la Comisión del Centro de Día y los concejales Matías Arce y Guillermina Gómez. Por el área de Discapacidad estuvieron la directora Manuela Cieza e integrantes del equipo, Analia González y Lucas Veiga. Durante el encuentro se acordó que el este martes 4 de noviembre a las 19 horas en sede de la Dirección de Discapacidad, se realizará una nueva reunión con el propósito de elaborar un protocolo que priorice la atención de Personas con Discapacidad. Dicho protocolo se entregará al Hospital Zonal para poder trabajarlo de manera conjunta con la institución. También se avanzó en el diseño del censo de discapacidad.

About The Author