Se le escapó a Barrio Traut

El equipo de Dardo Rivarola finalmente no pudo quebrar a Juventud Deportiva que defendió muy bien cuando se quedó con nueve jugadores por expulsiones. El partido, disputado en el CEF N° 6, terminó igualado 0 a 0. Culminada la décima fecha, los dos equipos, quedaron en el tercer y cuarto lugar en zona de clasificación.

(Por Flavio Iacomini)

Foto: Santiago Repetto

El arbitro platense Luis Ferrer, que había dirigido bien en los 90 reglamentarios, la “embarró” un poco en el final cuando ayer domingo en el CEF N° 6 adicionó solo cuatro minutos y provocó el enojo de la gente de Barrio Traut. Diez cambios y varias veces el juego detenido merecían un poco más de tiempo de descuento.

No obstante la bronca del amarillo, para destacar lo de Juventud Deportiva, un equipo que ya es serio candidato a pelear por un lugar rumbo a las semifinales. Cuando en el segundo tiempo los “Loros” quedaron en inferioridad numérica por las expulsiones primero de Gonzalo Martel por un agarrón sobre Tomás Vilela y luego un rato mas tarde de Nicolás Urruchua por doble amonestación, el equipo albiverde controló el tiempo de juego, supo hacer las pausas en los momentos justos y también preocupó al fondo de Barrio Traut con el ingreso de Federico Pereira casi a mitad del segundo tiempo. El zurdo delantero, con habilidad y actitud generó situaciones favorables para su equipo.

El conjunto dirigido por la dupla Luciano Borda- Diego Rodríguez, se fue del estadio casi como saboreando un triunfo, porque la tuvo difícil pero resolvió bien las cuestiones futbolísticas cuando estas se le presentaron de manera desfavorable.

A Barrio Traut, la bronca por no haber podido aprovechar sus dos jugadores demás en el terreno de juego, pero a sabiendas también que el equipo amarillo aun sigue vivo para afrontar lo que viene.

El primer tiempo del partido no había sido bueno, se cuidaron demasiado los dos, en cambio en la etapa complementaria el juego se hizo más entretenido desde el arranque con Deportiva que buscó un poco más en ataque.

Lo antes explicado, las expulsiones del albiverde derivaron en las lógicas interrupciones y parsimonias del “Depor”, que en el final terminó haciendo su negocio, con un mediocampo aguerrido y una defensa y un arquero que demostraron solidez.

Tras el empate, Juventud Deportiva con 12 puntos está en el tercer lugar y en la próxima tendrá otra “final” ante El Taladro. En tanto su rival de ayer Barrio Traut, volvió a sumar, esta cuarto con once puntos y en la cuarta de las revanchas del “Clausura” quedará en espera con fecha libre.

Barrio Traut: Juan Marcos Gaimaro, Jonatán Cartasso, Nehuén Iancarelli, Bruno Carballo, Eugenio Montorfano, Andrés Fuchila, Leonel Vitelli, Agustín Ailán, Facundo Laspiur, Tomás Vilela, Ary Amicone. Relevos: Laureano Yarza, Walter Carpinetti, Bernardino Paniagua, Demian Iovine, Cristián Gómez. D.T: Dardo Rivarola. Ayudante de campo; Gustavo Cartasso.

Arbitro; Luis Ferrer (La Plata).

