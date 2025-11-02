2 de noviembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Fútbol: Se completa la 10° fecha

Fm Alpha

Juegan esta tarde desde las 14,30 hs en el CEF N° 6 El Taladro y Atlético Las Flores, mientras que en el mismo estadio de la avenida San Martín a las 16,30 se producirá un gran choque entre Juventud Deportiva y Barrio Traut. El partido entre albiverdes y amarillos será transmisión de FM ALPHA 91.5.
Por Flavio Iacomini
La tercera fecha de las revanchas, se inició el pasado viernes con la victoria de Ferrocarril Roca por 2 a 0 ante El Hollín. Hoy domingo se completará.
Pasado el mediodía, en el estadio “Orestes Propato” del Centro de Educación Física N° 6, a las dos y media de la tarde jugarán dos equipos que están en el fondo de la tabla de posiciones pero aún tienen chances de clasificación rumbo a las semifinales.
El Taladro con cuatro puntos, no tendrá otra opción que sumar ante un rival que con siete unidades no esta tan lejos del cuarto lugar clasificatorio.
La decima fecha se completará con un buen encuentro programado entre Juventud Deportiva y Barrio Traut.
Los “Loros” vienen de ganarle a Atlético el jueves pasado y ya están terceros en la tabla de posiciones con 11 unidades, mientras que Barrio Traut, que también sumó el miércoles por la noche al empatar de visitante ante Juventud Unida, con 10 puntos cosechados también pugna por un lugar clasificatorio a solo cuatro fechas del final de la fase regular del torneo “Clausura”.
Este encuentro, comenzará a las cuatro y media de la tarde y será transmisión central de FM ALPHA 91.5.

