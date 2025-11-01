1 de noviembre de 2025

Farmacias de turno Noviembre 2025

(copiar vínculo) El Colegio de Farmacéuticos dio a conocer las farmacias de turno para el undécimo mes del año. Recordamos también que las farmacias permanecen cerradas los días sábados (mañana y tarde) con excepción de la que se encuentre de turno. Por otra parte, han cambiado de nombre y dirección algunas oficinas farmaceúticas. En San Martín 911 se ubica Farmacia «Paculnis» mientras que Farmacia «Nieto» funciona ahora en Pte. Perón y Pueyrredón (ex-Farmacia «García»).

