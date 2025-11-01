Saltó a la cima

Ferrocarril Roca le ganó 2 a 0 a El Hollín y es el único puntero del campeonato oficial “Clausura” 2025. Los albicelestes se quedaron con el viejo clásico ferroviario con los goles convertidos por Lucas Valdéz y Mauro Ramos.

(Por Flavio Iacomini)

Muy buena victoria consiguió anoche la primera división de Ferrocarril Roca en su estadio “27 de abril” en el inicio de la decima fecha del torneo Clausura 2025 que tendrá continuidad mañana domingo con otros dos encuentros en el CEF N° 6.

Los ferroviarios, jugaron su mejor partido de la segunda etapa del año ante un rival de fuste como El Hollín. Equipo que durante gran parte del encuentro fue neutralizado por el andamiaje exhibido por el conjunto de Luciano Bertamino que ganó con claridad la mitad de la cancha en el primer tiempo y en el cuarto de hora inicial de la etapa complementaria.

A los 25 minutos de comenzado el partido, el nueve Lucas Valdez consiguió el gol albiceleste al definir dentro del área chica tras una gran tapada anterior del arquero Cristian Arce (de gran noche).

El segundo de Ferro fue un golazo de Mauro Ramos, que a los 27 del segundo tiempo metió un derechazo combado por arriba del buen arquero “Carbonero” que nada pudo hace para evitar la caída de su valla.

Ferro construyó su victoria con los pilares de su firmeza del fondo conformada por los centrales Luis Peón y Bautista Mazza y con los extremos Alexio Aguirre e Iván Lozano a lo que se le agregó la seguridad de Pablo Abrego (el uno de Ferro también de gran noche).

Pobló el mediocampo el equipo de Bertamino y dominó con vértigo y aceleración y le sumó la habilidad y el talento de Facundo Eluaiza y Mauro Ramos.

La temprana expulsión del delantero Nahuel García por una fuerte infracción sobre el defensor Luis Péon a los 35 del primer tiempo, fue también un golpe para el equipo de la dupla Eduardo Sandez-Silvio Carpinetti.

No obstante, El Hollín, en el segundo tiempo y luego de los cambios, lució más ofensivo con pelotazos largos del arquero Arce y con mucha actitud de varios de sus jugadores que se multiplicaron en la tarea de salir a buscar el empate. El aurinegro tuvo dos chances para igualarlo que no prosperaron finalmente y Ferro se mantuvo al acecho para tratar de dar el golpe final.

A esto el local lo consumó con el zapatazo de Ramos de 25 metros que derivó en el loco festejo de la gente ferroviaria que no se fue del todo feliz por la lesión del joven delantero Franco Ailán, que quedó muy dolorido tras el choque con un rival y tras el final del partido debieron trasladarlo en ambulancia.

Con este triunfo, Ferrocarril Roca lidera el torneo con 17 puntos, mientras que su rival El Hollín con 10 unidades está cuarto y deberá jugársela para pugnar por un lugar en zona de clasificación.

Ferrocarril Roca: Pablo Abrego, Bautista Mazza, Alexio Aguirre, Iván Lozano, Facundo Eluaiza, Luis Peón, Estanislao Iglesias, Enzo Molina, Lucas Valdéz, Iván Garcete, Mauro Ramos. Relevos: Maximiliano Kobarynca, Raúl Delgado, Owen Ciraco, Luciano Donadio, Franco Ailán, Valentín Ferrai, Jonatán Ferreira. D.T: Luciano Bertamino. Ayudante de Campo: Luciano Poffer. P.F: Luciano Ponce.

El Hollín: Cristian Arce, Guillermo Tus, Amadeo Sandez, Francisco Quintieri, Diego Velázquez, Luciano López, Agustín Safiri, Enzo Aguirre, Emanuel Pedernera, Jonatán Tello, Nahuel García. Relevos: Juan Manuel Aguirre, Roy Molina, Jano Piarrasteguy, Nahuel Steiman, Federico Lizarraga, Néstor Luján, Emiliano Comba. D.T: Eduardo Sandez- Silvio Carpinetti. P.F: Valentín Urrucha.

Arbitro: Andrés Costa ( La Plata ). Líneas: Ezequiel Búbico y Bárbara Barroni

