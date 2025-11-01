Prensa DDI: Detienen a un florense en la ciudad de Tandil

Efectivos de la sub detiene a un ciudadano de este medio en la ciudad de Tandil acusado de: Abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa agravado por ser cometido por el encargado de la guarda; abuso sexual simple agravado por ser cometido contra un menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia pre-existente y por ser el autor el encargado de la guarda y abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser cometido contra un menor de 18 años de edad y por ser el autor el encargado de la guarda en concurso real con corrupción de menores agravada por ser el autor persona conviviente y encargada de la guarda.-

Según fuentes judiciales la Sub Delegación Departamental En Función Judicial Las Flores informa que en el día de la fecha y en horas de la tarde procedió a dar cumplimiento a orden de detención, procediendo en el domicilio del investigado a la detención del mismo, siendo este una persona mayor de edad de sexo masculino. El procedimiento fue en el marco del proceso penal caratulado “ABUSO SEXUAL”, investigación llevada a cabo por la UFI Nro. 9 a cargo de la Dra. Margaretic y la ayudantia de fiscal de Las Flores, quien con las pruebas obtenidas solicita la detención del denunciado, medida otorgada por el Dr. Barberena Federico, titular del juzgado de garantía Nro. 2, todos del Departamento Judicial de Azul. Una docente de las victimas había radicado la denuncia correspondiente al mes de Diciembre del año 2024, en Comisaria de la Mujer y la Familia Las Flores, relatando que una de las victimas le habría confesado que el imputado, quien resulta ser su tío materno (hermano de su progenitora) en fechas indeterminables pero ubicables entre el año 2010 y 2024, abusó sexualmente de él y de su hermano también menor de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente. Ahora el detenido quedara a disposición de las autoridades judiciales, alojado en sede de la Sub DDI local en calidad de detenido. –

