Ruta 3 y con neblinas

Tal vez el peor de los días para realizar un viaje, si lo combinamos con realizarlo en la ruta 3, los riesgos seguro que aumentan. Para aquellos que tuvimos que realizar un viaje impostergable, se nos hizo eterno el manejar…hacia La Plata, la neblina cerrada acompañó hasta la localidad de Brandsen y viceversa. Si lo hacías hasta Bs As. La misma acompañó hasta alrededor de Ezeiza. Lo real y a pesar de todo, no hubo embestidas hasta el momento. Se cree que las mismas vas a estabilizarse por varias horas más. Así que si no tiene que viajar por imperiosa necesidad, le sugerimos no salir a la ruta.

*Imagen tomada a las 17 hs.ingresando a Las Flores.

