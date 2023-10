Saludable – Mente: “La Salud Mental no va por afuera …”

En el piso de la emisora, entrevistamos al Sec. de Salud del municipio de Las Flores Eduardo Zapata y Maura Andrade acompañante terapéutica. En dicha cartera, se creó el programa “Saludable – Mente” abordando interdisciplinariamente los flagelos de la salud mental.

“El 0-800 nos sirve, en las redes de la Secretaría siempre ponemos canales como 135 línea de prevención al suicida, ante cualquier consulta lo pueden realizar ahí. Del 0-800 derivan a un contacto local…Con Laura conformamos este equipo que consta de psicólogos, hoy son 6, se sumó un psiquiatra, también se sumó un acompañante terapéutico y otros profesionales que lo conforman. Con el hospital hablamos de la importancia de articular con secretarías como CPA y la idea es trabajar en conjunto. Al tener una lista de espera bastante grande tomamos esta determinación buscando la manera de entablar otros contacto y hacer una clasificación de lo que es más urgente lo hacemos en nuestros consultorios. Le hemos comentado al Hospital la forma de trabajar, siempre hay que ir mejorando y tratar de dar respuesta rápida. Si nos quedamos sin herramientas en el marco de la Atención Primaria le hacernos llegar al hospital para que le dé prioridad a ese caso. Dentro del equipo los profesionales provienen de la rama de las ciencias sociales y tienen una formación en la mirada social que envuelve al ser…Tratamos de buscarle una solución o tratamiento a los pacientes no sólo por una patología sino para trabajar sobre las líneas de cuidado para que esa persona pueda trabajar en su bienestar. La sociedad, con las redes sociales, ha cambiado porque la tecnología avanzó a pasos agigantados donde hay franjas etareas donde la globalización no era tan importante y la comunicación no era tan rápida. Los nacidos después del 2000, de ahí para adelante crecieron con un celular bajo el brazo. Los diferentes dispositivos estatales se tienen que adaptar a esos cambios que impone la sociedad. Se nos ocurrió también trabajar desde la virtualidad para un acercamiento. Hay espacios recreativos pero la mayor parte del tiempo está con sus celulares. No vamos en contra de eso, vamos en busca de estrategias para buscar un acercamiento personal. Hay herramientas como el streaming donde uno puede interactuar de una manera cercana. Podemos hacer prevención de la salud en casos como grooming, ghosting, etc. Trabajamos sobre la demanda que tenemos observando la prioridad…Hemos abordado temas en las escuelas, la importancia de los equipos de orientación escolar para analizar el ámbito escolar e interactuar en esos espacios donde se generan encuentros y todos los que estemos involucrados, estemos presentes y tengamos esa mirada crítica y poder de escucha activa. Propusimos este año un concurso a través de la percusión, idea del Dr. Pablo Arrúa, tratando de mejorar la convivencia en las aulas. Creemos que es importante porque el bullying ocurre bastante en las escuelas. Lo que surgió de lindo en la exposición de la Dante todos estaban al mismo tiempo haciendo esa batucada sin diferencias físicas por programa hecho por el Dr. Arrúa, -toco, bombo, mono-. Es un punto importante para ir trabajando. Pronto haremos una capacitación para los medios sobre cómo tratar el tema de la prevención en salud mental…”

(Maura). Hace 11 años estoy radicada en Las Flores si bien soy oriunda de Olavarría, me recibí en 2019 en el IFD de la Escuela Normal. Hice la formación inicial que completé con la tecnicatura. Como todos, nos atravesó la pandemia y mi profesión se vio afectada. Todo empezó a funcionar y arrancamos con el programa a principios de año dándole respuesta a la sociedad. Las enfermedades mentales no saben de edad, nos manejamos con lista de espera donde la gente se anota y a medida que la gente se anota hacemos entrevistas iniciales en el domicilio para una mirada integral – comunitaria tratando de solucionar otros problemas que hayan surgido. Siempre trabajamos en la promoción y prevención, en el marco de la salud mental hicimos una jornada en Plaza Italia dirigida a la adolescencia. Lo hicimos a través del arte, la música, de distintas expresiones. Tuvimos mucha demanda de jóvenes con diferentes problemáticas. Hacemos una serie de pasos, primero nos acercamos en base a un trabajo territorial. Hacemos cuestionarios incluyendo la parte laboral, etc. Una vez que el relevamiento está hecho, se eleva a los psicólogos que evalúan cada encuesta. Si se detecta algo urgente se realiza por otras vías. Si una persona nos cuenta que se siente mal y sola le ofrecemos una batería de recursos. La vida nos llevó a la relación virtual, tratamos que haya más contacto “uno a uno”. Cuando una persona se está alejando de sus afectos o contactos, tratamos de buscarle la vuelta para que retome ciertas actividades. Hay que estar atentos a los cambios de humor, cambios en la rutina, si antes era sociable por qué ahora no. Hay que tener una mirada integral. Si la familia nota un cambio significativo en su familia o amigos está bueno que consulten o se acerquen a las áreas para que las cuestiones puedan ser tratadas. A todo aquel que se sienta solo que sepan que estamos a disposición que sepan que trabajamos con seguridad y privacidad…” Comentaba Maura.

ENTREVISTA COMPLETA A MAURA ANDRADE Y EDUARDO ZAPATA

