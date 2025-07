Sánchez – Margarido del INTA presentaron un dedicado trabajo sobre las precipitaciones”

Después de un trabajo enviado a este medio sobre las ultimas y agresivas precipitaciones que se dieron en distintos lugares de la provincia, pero dedicado a lo sucedido en nuestro partido, ya que persiste el drenaje de agua del sector sur-oeste complicando la salida de la producción, como así también lo que sucedería por la falta de pastura, en “El Periodístico” del día de hoy hablamos con los profesionales extensionistas Sebastián Sánchez y Marcelo Margarido. En el inicio repasamos sobre el plan, “Casa de semillas”.

Marcelo: “Con Casa de Semillas seguimos funcionando con cosas que tenemos que ir ajustando. Días pasados tuvimos una jornada-taller donde se revisaron aspectos básicos como la conservación de semillas y tipo de semillas. Aspectos básicos como las especies de invierno y verano en función de base hortícola. En función de eso se vieron algunos conceptos y la idea es que la Casa de Semillas que hoy funciona en el Centro Los Manzanares, pueda tener una recirculación de los materiales que la gente va conectado y pueda ir a lo largo de todo el año…También hay un espacio donde funcional un sistema de bioconstrucción en barro con techo vivo y un sistema de quincha, la idea es que ese sistema se convine con las condiciones ambientales y de temperatura para poder hacer el resguardo correcto de esas semillas durante determinado período”. Decía.

Sebastián: “En 2023 ingresé a INTA y trabajo en la parte de ganadería pastoril de la Cuenca del Salado. Más que nada en pastizales naturales trabajando con los productores ganaderos generando información. En la ganadería es todo un mundo porque integra múltiples componentes no sólo en la vaca sino en el pastizal mismo. Todo enmarcado dentro de un suelo que en sí es un universo que todavía estamos conociendo. También acompañando a Marcelo con el trabajo que viene desarrollando…”

Sobre el proyecto del agua, dijo: “El partido atraviesa una situación compleja en cuanto a lo hídrico. Esta es una zona con pendientes relativamente bajas a nulas. Es decir que la inclinación del terreno es muy leve. Nosotros nos encontramos en una zona de la cuenca baja respecto a otros partidos. La parte más al sur, suroeste es más alto que acá. Me refiero a la zona de Azul, Tapalqué, Gral. Alvear, mientras que nosotros es como que estamos de paso entre la zona alta y el Río Salado. Como es una cuenca, el agua corre hacia el Río Salado. Es normal que esta situación se dé en años húmedos es decir en suelos anegados e inundaciones que no es por ahí, lo que gente se imagina es muchísima agua viniendo. Técnicamente llamamos inundación cuando el agua se acumula unos 5, 10 o 20cm. por encima del suelo. Tenemos actualmente condiciones suelos con porosidad cubierta de agua y situaciones donde el agua se acumuló en superficie. Es normal que pase en esta parte de la Cuenca del Salado. Por otra parte, es cierto que hay que tomar medidas en lo productivo para ver cómo se viene desarrollando y crear medidas preventivas o resolutivas en casos donde esa situación sea más crítica…En cuanto a la lluvia caída hemos registrado este año un nivel de precipitación relativamente elevado respecto al promedio anual. Lo que se registra más que nada son momentos de precipitaciones intensas. Venimos de años con condiciones de déficit hídrico que si bien miramos el acumulado anual de los años anteriores (2022 al 2024) y estamos en el promedio anual de la zona (hasta 1.000mm). Estamos notando que esas lluvias se concentran en ciertos períodos bastante cortos de tiempo. Entonces son lluvias muy intensas donde el suelo no tiene la capacidad de infiltrar toda esa masa de agua y así esa agua se acumula en la superficie y escurre, ese escurrimiento genera anegamientos e inundaciones en lugares puntuales … El agua que llega al partido tiene algunos puntos de salida principalmente el Arroyo Las Flores y el Arroyo El Gualichú, más los canales que se han hecho artificialmente, obras de caminos y rutas, ese paso natural del agua se va interrumpiendo y se desvía por canales, cunetas, zanjas, etc. A veces cuestiones de falta de mantenimiento o canales clandestinos que se hacen dentro de los campos van modificando los cursos de agua. Lo que necesitamos es regular los niveles de agua no sólo en los momentos de exceso como ahora, sino también en los de déficit. Hacer un canal así porque sí sin estar planificado ni regulado implica que el drenaje que nosotros no vemos se está yendo, y es agua útil que necesitamos para el cultivo, pastizales, plantas, etc.”. Remarcaba.

Por su lado Margarido, acotaba: “Desde 1960 INTA tiene registro de todos los partidos sobre la lluvia caída, pero ahora hemos incorporado 50 pluviómetros repartidos y colocados estratégicamente en diversos campos de Las Flores, y con la buena voluntad del productor, tenemos muchos más claro que es lo que precipita en Las Flores, hemos visto que ha aumentado la precipitación en 100 milímetros por cada década, es decir; en los inicio de la medición andaba alrededor de 700 milímetros, y hoy llegaría a los 1000 milímetros, esto nos dio datos mas claro para hacer este trabajo que acabamos de presentar…” dijo.

Sobre la actual realidad en lo institucional del INTA, Margarido, explicó: “Hay un DNU que afecta hoy al INTA, INASE e INTI, que son organismos del estado fundamentales para el desarrollo productivo. Lo que se refiere específicamente al INTA el decreto desarma la estructura en sí. Hoy el INTA no existe tal como lo conocíamos. Antes tenía un directorio compuesto por representantes de facultades de agronomía, veterinaria y entidades reconocidas del campo. Hoy ese Consejo Directivo no está más. Simplemente hay un presidente a nivel nacional que toma las decisiones en cuanto a proyectos, destino de los centros regionales, destino de estructura, fondos, etc. La estructura tal cual la conocimos no existe más y por el momento no tenemos datos de cómo seguirá funcionando. El INTA tiene un proyecto estratégico institucional de 15 años que fue como siempre funcionó. Hoy no se trabaja a 15 años sino a 4 años. Esa estructura que hacía que se estuviera a la vanguardia de toda la problemática a lo largo y ancho del país, hoy no existe más, por lo que no sabemos en qué proyecto vamos a seguir trabajando. Si será agricultura, ganadería o algún otro. Tampoco sabemos la funcionalidad de los Centros Regionales que eran los que nucleaban a las Estaciones Experimentales Agropecuarias. Estamos presentes, pero no sabemos de qué manera se seguirá funcionando. Hoy no tenemos tampoco un presupuesto definido…Hasta que nos digan lo contrario seguimos trabajando metodológicamente en lo que ya veníamos haciendo que es el tema agua, ganadería y todo lo que es desarrollo territorial (huertas, proyectos y emprendimientos)”. Afirmaba.

