Reclamo por la Televisión Digital Abierta: hasta las 18hs. se podrá firmar una nota de reclamo en FM Alpha

En Las Flores, la antena de Televisión Digital Abierta (TDA) ha generado en los últimos días reclamos debido a problemas de señal. Algunos vecinos reportan pérdida de señal. «Hay gente que por recursos no pueden pagar el servicio de cable o suscripción satelital y lo único que tienen para recibir noticias o entretenimiento es la televisión digital y hoy no la tienen», explicó este miércoles a la 91.5 el técnico Hugo Grimaux, conocido por supervisar la antena de América TV. «Muchos vecinos me vinieron a preguntar a mí porque me conocen del mantenimiento de la planta que recibe la señal de América. Por esa razón, de alguna manera me hice cargo de los reclamos y vamos a presentar una nota al Concejo Deliberante local». Hasta las 18hs. los oyentes pueden acercarse a nuestra radio para firmar la nota de adhesión.

