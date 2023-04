Sandra Campos Oro en DISCO y el equipo femenino es el mejor en atletismo

Domingo: En las Olimpíadas Cuenca del Salado que se están diputando en la localidad de Lobos, el equipo de Atletismo a cargo de la profesora Fernanda Negrete, logra clasificar como lo mejor en este espectro. Sandra Campos que conversó con la radio por la mañana, logra el 1er lugar en DISCO y 2do en BALA. Luciana Espíndola paso a la final clasificó en 100 mts. quedando 6ta. y Eliana Rafeca logra el 4to. lugar en bala, espacio que tambien suma un punto para la delegación. Bernardino Paniagua logra la medalla de bronce en Jabalina.

Voley Femenino: Las chicas de Las Flores, que con poco entrenamiento, cayeron ante el municipio de San Vicente, aunque con buen papel, por 2-1.

Tejo femenino, el trio femenino compuesto por Cristina Santangelo, Olga Batalla y Julia Montastruc compitiendo contra Brandsen, ganaron 15-11. En cambio en segundo partido lo perdieron contra el municipio de G. Alvear.

Bochas: El equipo del Club J. Deportiva, cae contra el municipio de General Alvear por 15 a 4.

El equipo de Rural Bike de Las Flores compuesto por Diego Navas, Alejandro Cardozo, Agustín Berasain, Luis Gentil y Emiliano Fernández logran el 3er lugar, Sumando 2 puntos a la delegación.

Fútbol masculino: Hoy por la mañana en el complejo del club Provincial, el equipo florense perdió 3-1 contra el municipio de San Miguel del Monte.

Básquet masculino: Las Flores en horas del mediodía, perdió por 3 puntos, 45-42.

Tenis: Por problemas en el transporte, el equipo de Las Flores no pudo presentarse hoy a las 13 hs.

Hockey femenino: En un reñido partido, nuestras representantes, logran ganarle al municipio de Mercedes por 1-0. El proximo domingo será la próxima diputa.

Las Flores Rugby, luego de perder contra el municipio de Navarro 5 try a 3 (25-15), el segundo partido compiten con el municipio de Cañuelas, donde las cañas realizaron 4 try y Las Flores 3 try, llegando al limite de la linea de Gol, que de serlo, iban al alargue.

Patín: En una jornada que se dio en el Club Rivadavia (Empalme Lobos). Las Flores logra lugar con dos patinadoras, Tatiana Andrés 2da en Su 16 y Paz Dorronsoro 3er en Sub13.

EL MEDALLERO.

Si bien faltan dos días de competencia para que culmine el gran evento zonal . Las Flores se única en 11° lugar con 5 puntos. Los líderes son: Lobos 28/Saladillo 14/ G Alvear 13 y Cañuelas con 12 puntos / Chivilcoy 10/ San Vicente, Marcos Paz y Mercedes con 8 / 25 de Mayo 7 y Suipacha y Las Flores 5 puntos.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram