Sandra Herrera de ACA filial Las Flores: “Conseguimos micro-ondas para las escuelas que tienen alumnos celiacos”

En el mes de la concientización sobre la enfermedad a conmemorarse en el día de la fecha, conversamos con la presidenta de la Asociación Celiaca Argentina filial Las Flores, profesora Sandra Herrera.

“Hoy días estamos funcionando en Rivadavia 585 (Casa de la Salud) junto a otras instituciones, acompañamos, concientizamos y desde la vivencia del celíaco, del familiar y siempre acompañados por la ACA central en La Plata, nosotros somos filial. Estamos bien, trabajando mucho, las instituciones tienen que trabajar mucho no sólo porque necesitamos estar comunicados con el entorno y haciendo ruido como decía el Papa no porque nos olvidamos de lo que hacen las instituciones, sino porque la idea es sumar más voluntades porque las instituciones trabajan con recursos humanos, con gente y ahí nacen nuevas ideas y entre todos es más fácil… La institución como sociedad celíaca acá en Las Flores lleva muchos años, pero desde 2024 forma parte de ACA y se han hecho muchas acciones, a principios de 2025 tuvimos charla de contaminación cruzada con gente de ACA de La Plata y queríamos que la parte educativa y gastronómica se acercara para poder sacar jugo a todo lo que sabe la gente de la asociación y sobre la contaminación cruzada, tuvimos un eco no tal vez, lo que queríamos a nivel institucional, hubiésemos querido un poco más de público (gastronómico, carnicerías, catering, etc.) pero la parte educativa estuvo muy presente porque hay alumnos celiacos, docentes celiacos, personal auxiliar celiacos, en si todos deberíamos conocer sobre la contaminación cruzada…. “Por otro lado se refirió a la campaña en búsqueda de micro-ondas para los colegios; “Conseguimos 4 micro-ondas para las escuelas, uno de una empresa privada y 3 desde la secretaria de salud, se van a distribuir en las escuelas de mayor necesidad y de acuerdo a la cantidad de alumnos celiacos que haya…” Decía.

Sobre la cantidad de personas celiacas en Las Flores, dijo: “Eso es una deuda que tenemos, cuando conseguimos de empresas alimentos y decidimos entregarlos a alumnos de las escuelas, ahí captamos un número aproximado a los treinta entre alumnos de inicial, primaria y secundaria… También fuera del sistema educativo hay nenes que son celíacos. Fíjate que ahora hay una prevalencia en la información íntima que indica que uno de cada 79 nenes puede ser celíaco, a nosotros ese dato se nos escapa porque trabajamos más con los escolarizados. Hay adolescentes o adultos que quizá no están escolarizados y son celíacos, por eso hay que ver en conjunto porque solos no podemos. Esto no termina acá en la parte urbana y por eso es importante articular con la Secretaría de Salud y hacer un relevamiento en el partido de Las Flores… En lo cotidiano notás que cuando alguno asiste a alguna reunión social está la posibilidad de siempre haya una persona celíaca. Eso nos moviliza y por eso es importante que el Partido de Las Flores tenga actualizado un registro. No es crítica, sino es lo que venimos charlando con el director de salud. Tenemos que ver de qué manera hacer un real y auténtico relevamiento”. Remarcaba.

Sobre el significado de la fecha de hoy y la invitación, dijo: “Con respecto a la fecha conmemorativa invitamos a decorar los frentes de casa y comercios. Habíamos arrancado con el obelisco en Avda. Sarmiento y San Martín y este año dijimos “hagámoslo de nuevo”. Se nos ocurrió que podíamos invitar a los locales céntricos que vistieran sus vidrieras de rojo y amarillo porque la concientización también pasa por ahí. En un momento me dije “los locales solos no” por eso la invitación también la hacemos extensiva a escuelas y hogares”.

Siguiendo con la concientización, Sandra, explicó: “Es vital poder hacer un kiosco saludable en las escuelas. Tal vez ya lo estén haciendo. Yo tiro ideas de lo que se hace en ciudades más grandes que tratan de hacerlo siempre”

Sobre el trabajo científico sobre la semilla de avena modificada, para hacerla apta para el consumo de los celiacos, dijo: “La cuestión de la avena es todo un tema. El Código Alimentario Argentino determina un cierto número de partículas que es apto. Aproximadamente es un 0,0010 pero no tengo bien exacto. Hubo un cambio en el Código en donde permite hasta 0,0020 entonces la avena entraría en este valor pero no todos los celíacos pueden absorber ese porcentaje porque con muy poco ya le hace una reacción. Cuando aumenta la cantidad de partículas pueden ingresar al organismo a y causar algún efecto”.

“Hay que aconsejar desde la Asociaciones que lo que realmente determina el logo de un producto sea sin trigo, avena, cebada y centeno y si lo intentan probar ver si pueden hacerlo. El problema es la avenina (componente), porque hay celíacos que no lo pueden asimilar”.

Propuesta para cocinar sin gluten: “Se contactó conmigo una conocida que cocinaba sin gluten y nos propuso de hacer un taller de cocina sin gluten. Nos encantó la idea porque ahora no se cocina tan seguido en la Casa de la Salud. Hoy día las redes es lo que nos atrapa más y dijimos que sí que se puede hacer. Por eso del 12 al 16 de mayo habrá un taller virtual de cocina fácil y sin TAAC. Para sumarse nos tienen que seguir en las redes. Ella enseña a cocinar sin gluten. En un link enviamos toda la información. Las recetas quedan archivadas y no se borran. Queremos que nos sigan en Instagram que está toda la información”.

Finalizando, Sandra se refirió al evento de fin de mes: “El 31 de mayo como cierre del mes, estamos otra vez con el desfile. Este año se llama “Unidas” y será en Deportiva porque lo hacemos con dos instituciones más que son “Mujeres Rurales” y “Factory Crew” a beneficio de una alumna que va a viajar a España. Hay muchas casas que se han sumado, el año pasado estuvo Josefina Mary dando una charla en el evento, otras de las cosas es la posibilidad de contactarnos con una nutricionista que es celíaca y su propia vivencia puede ayudar. Ella tiene otra postura dentro de lo que es su especialidad y veremos si se puede hacer otro taller. .” Afirmaba la profesora Sandra Herrera.

