Se conmemoró el Día del Trabajador con fuertes críticas al gobierno nacional

Fue como cada año en la plazoleta San José Obrero del Barrio Empleados de Comercio.

Al mismo, asistieron el intendente Alberto Gelené, el Pte. del HCD Fabian Blanstein, gran comitiva municipal, instituciones escolares y fuerzas vivas la ciudad.

Luego de entonar las estrofas del himno nacional, y colocación de la ofrenda al pie de la ermita del santo patrono de los trabajadores, se dio inició a los discursos y oraciones.

Padre Eduardo Campion: “El trabajo nos hace felices y dignos. La falta de trabajo nos hace pedirle a Dios un trabajo digno y honesto. Buscar consenso es saber en qué coincidimos y ver en qué podemos trabajar juntos.”.

Mirta Prazsack referente de la Comisión Barrial

“Es un día que nos hace recordar muchas cosas, pero quiero pensar en algo que leí hace poco…Cuando los tiempos son buenos es fácil hablar, pero cuando están complicados es difícil, no me voy a meter en temas sindicales. Se me viene una anécdota…Un día las herramientas decidieron hacer la asamblea, el martillo decidió presidir la asamblea pero el tornillo se levantó y se opuso diciéndole que era golpeador. La lija se opuso al tornillo y así fueron pasando las herramientas y veían lo negativo que tenía la anterior. Hasta que llegó el carpintero y tomó las herramientas y las empezó a usar haciendo un hermoso mueble. Cuando se va, el serrucho toma la palabra y dijo que el carpintero no vio nuestros defectos sino que vio nuestra virtudes. Cada uno hizo su trabajo, su parte. Cada uno en el lugar donde nos toca estar y haciendo lo que nos corresponde podemos hacer lo mejor. Es decir mirar las virtudes y no los defectos. Así lograremos hacer algo bueno. Mi solidaridad para aquellos que han quedado sin trabajo…Como salimos adelante en otras oportunidades saldremos esta vez también”.

Se reconoció a Blanca María Ponce, reconocimiento (“Quita” Perrone), vecina octogenaria del barrio. Hace 60 años que es peluquera.

Carla Estabillo (secretaria CGT)

“Este barrio tiene el ejemplo de organización de vecinos. En 5 meses de este gobierno se perdieron 40 mil puestos de trabajo y sigue. El aumento feroz en los precios de alimentos, remedios, alquileres, tarifas…7 de cada niños y adolescentes son pobres. Tienen privados derechos, el presupuesto destinado a la niñez es enorme. No llegan alimentos a comedores y merenderos…” -luego hace una reseña histórica de movidas sindicales en años militares-. Siempre es el pueblo organizado y movimiento obrero que salen a frenar medidas de privatización y el pasado martes 23 de abril volvimos a mostrar que la lucha organizada sigue. La Ley Bases es nefasta que atenta contra la nación y cada uno de los derechos conquistados. Si nos organizamos todo se puede y se vuelve posible. Sin fuente laboral no nos podemos dignificar como persona. Nuestra historia es caer, levantarse y seguir luchando”. Dijo.

Hernán Patronelli (secretario general CGT Regional Las Flores)

“Hemos transitado un largo camino, nunca como este actual, la patria comienza a estar de luto. Esta media sanción de la Ley Bases ha dado comienzo a la venta del país, entregando facultades al ejecutivo para que disponga de las empresas que quedan del estado. Lo que conseguimos hace unos días que fue quitar el artículo 8 que hablaba de la privatización del Banco Nación, igual vendrán por eso también. Convertirlo en sociedad anónima perdiendo la identidad, son miles de trabajadores que quedarán en la calle que se sumarán a los miles que quedan y a los 500 en nuestra ciudad. Esto que estamos viviendo es lo único que nos va a traer más desocupación. Este gobierno desprecia al trabajador, al estado porque el presidente lo calificó de asociación criminal sin darse cuenta que él es el presidente de esa asociación…Como dijo el presidente de México, nuestro presidente no está apto. Es la realidad. Esto depende pura y exclusivamente de nosotros, del pueblo. No pretendamos otra cosa del destino si no lo hacemos. Debemos continuar, estar unidos y luchar. La unión del pueblo trabajador va a encontrar la fuerza que se merece para resistir esto. Insto a unirnos y no cesar en el intento en magnificar la realidad”

Reconocimiento a Taller ALMA

Intendente Alberto Gelené

“Quiero decir Feliz Día más allá de las circunstancias. No podemos dejar de decirlo porque es merecido este día para todos y todas quienes en el devenir de los tiempos le han puesto su esfuerzo y compromiso para la construcción de nuestra ciudad que debemos cuidar y sobre todo juntos. No podemos olvidarnos de los construido en conjunto de aquello en lo que hemos avanzado. Eso tiene que continuar, no se puede construir a partir del anti, de buscar los defectos, de no trabajar en conjunto. No hay libertad sin solidaridad. No se puede festejar y hasta burlarse de las pérdidas de trabajo de sus hermanos de la manera que se lo hace. No cabe en ninguna mente consciente. Lo que ha pasado ayer es una construcción viciada cuando en el famoso DNU pusieron en una de las cláusulas derogar la ley de tierras, que es nuestra soberanía que lucharon San Martín, Belgrano y tantos patriotas. Alguien que deroga eso, borra el esfuerzo de nuestros antepasados. Vamos a pelear y acompañar a nuestros hermanos que han recibido un telegrama de despido. Cuantas pandemias hemos pasado, tenemos que cuidarnos porque estamos en proceso de otra pandemia…Hoy es un día que se cumplen 10 años de la pérdida de un compañero y amigo como Juan Carlos Nazaro que un día como hoy estaba trabajando…Quiero remarcar lo que se dijo hoy, no se puede construir ni denostar la vida, la historia y el compromiso tan gratuitamente. La política no es un stand up, es una locura. Pido a Dios que nos de fuerza y que impere la cordura y responsabilidad de quienes nos representan para que esto que nación viciada se corrija. No se puede ir en contra del más débil para ir a favor de los más poderosos” Remarcó.

About The Author