Se juega la segunda fecha del apertura

Mañana domingo en tres estadios: en el CEF N° 6 desde las 14, primero en futbol femenino y luego desde las 16 Hs en primera división, se cruzarán Atlético Las Flores-Barrio Traut, en Juventud Unida se replica pero El Taladro-Deportiva y en el estadio de Ferrocarril Roca, el local recibirá a El Hollín en el clásico ferroviario. Este último encuentro será trasmisión central de FM ALPHA 91.5.

Por Flavio Iacomini

Finalmente la lluvia quedó atrás y mañana volverá el futbol oficial de la mayor divisional florense cuando se avizora que la segunda fecha pueda terminar de completarse al finalizar la tarde dominical.

En el estadio de la avenida San Martin, Atlético, que viene de igualar 1 a 1 ante El Hollín en su primer partido del año, será local ante Barrio Traut, equipo amarillo que en el mismo estadio del CEF N° 6 en su debut en el torneo empató también 1 a 1 pero ante El Taladro.

En cancha de Juventud Unida, el nombrado El Taladro, jugará ante el puntero Juventud Deportiva. Los “Loros” golearon a Juventud Unida por 4 a 1 en la fecha inicial del torneo Apertura 2026.

La segunda se completará con el encuentro que en el estadio “27 de Abril” de Avellaneda y Vidal sostendrán los equipos de Ferrocarril Roca y El Hollín. Los de camiseta blanca y celeste y los aurinegros, emularán el viejo clásico histórico de los ferroviarios.

Mientras que para Ferro será su debut en el campeonato que organiza la Liga de Futbol de Las Flores, para El Hollín, que como se mencionara anteriormente igualó en la primera fecha ante los rojinegros, la gran posibilidad de poder obtener su primera victoria del año ante un difícil rival tricampeón del futbol florense.

Este encuentro entre albicelestes y “Carboneros”, que se disputará desde las cuatro de la tarde, será transmisión central de la radio FM ALPHA 91.5.

Antes, en los tres estadios nombrados, desde las 14 hs, se jugarán los partidos oficiales de primera división de futbol femenino.

Es importante destacar que en esta oportunidad, Juventud Unida quedará sin jugar por tener fecha libre.

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