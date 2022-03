Se presentó petitorio por los ciclistas en la ruta

La movida la generó Juan Escalante, un trabajador rural de la zona de El Trigo, donde luego de tener una situación límite, decide aportar su grano de arena para que la historia no pase a mayores. “Es para que en la ruta provincial 91 no la usen más como pista para ciclistas, la han agarrado para salir, la han tomado para ellos, van 5 en tropa y se van sumando, uno les tocás bocina, no se corren, agreden verbalmente, es incómodo para uno y puede haber accidentes, camiones, autos, lo hablamos con la gente del paraje, presentamos nota en el municipio con la disconformidad, aún no tenemos respuesta del petitorio, el 24 del mes pasado fue presentada, toda la gente de El Trigo están con esa disconformidad…pedimos que lo practiquen donde corresponde. Por otro lado, Juan expresaba: “De que estoy en la zona este año transitó mucha gente, la inquietud es esa, eran las 9 de la noche y vienen tres ciclistas y no los agarré de milagro, vienen sin chaleco refractario, sin luces, no tenemos nada contra ellos porque es deporte pero hay que cambiar…hay antecedentes de ciclistas florenses fallecidos y nadie quiere que se repita. Nos pusimos al hombro este tema y queremos que las autoridades tomen cartas en ese asunto, no nos interesa hacer política ni nada. Remarcaba preocupado.

ENTREVISTA A JUAN ESCALANTE

