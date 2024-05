Se proyecta en paraje Rosas un restaurant de campo

Hablamos con el Pte. del Concejo de Administración del CEPT Nº 37 de Rosas Claudio Palomeque, Si bien el tema central fue lo institucional, tambien se le consultó sobre necesidades y novedades del lugar.

“Muy contentos por la iniciativa de los chicos de trabajar por el cuidado con el medio ambiente, es un proyecto que va en camino. Es bueno hacerlo con toda la comunidad de nuestro paraje, el jueves nos vamos a reunir con los chicos para seguir charlando del tema que, por suerte, viene adelantado…Tenemos un grupo de profesores dedicados a nuestros alumnos y trabajan de lo mejor para que los chicos salgan como tienen que salir que es ser -técnicos agropecuarios-. Se ve el trabajo que hacen los chicos, estamos pasando un buen momento, en crecimiento, hoy llegar a tener 100 alumnos no es normal más en una comunidad chica como la nuestra, recuerdo y me emociono cuando íbamos a buscar en distintos campos a los primeros alumnos junto con Jorge González y Eduardo Gutiérrez, yo trabajé con ellos, a la par de ellos, ellos lo hicieron, sin tener hijos, lucharon por el CEPT, pero es gracias a las familias que confían en mandar los chicos a nuestro CEPT…También estamos en comunicación con el municipio y eso es bueno también…Cada cosa que necesitamos nos responde.” Sobre las reuniones del concejo con otros CEPT, dijo: “El día 28 vamos a tener la región 2 que son 10 CEPT, y en otros no tienen el mismo apoyo que nosotros. Cuando les decimos que el estado nos acompaña como deber ser, nos miran asombrados…” Cuando se le consultó que es lo que le pide el director al Cons. De Adm. expresó: “Sebastián, el director, siempre sabe q está acompañado con nuestro apoyo y en distintas gestiones y proyectos con lo que están trabajando los chicos. Ellos saben que el Consejo está para acompañarlos, no sé si van a estar como en su casa, pero hacemos lo posible para que salgan bien preparados y que se puedan defender trabajando y con el estudio que se le brinda en el CEPT…” Por la renovación del Consejo y la obra edilicia del nuevo lugar a 1 km del paraje, expresó: “En julio se renovaría el Consejo, tenemos que sacar con anticipación la información para realizar luego la asamblea…Cada vez que estamos con el intendente le comentamos que es útil seguir trabajando entre todos, estamos pasando por un año atípico por la situación económica de nuestro país, pero no tengo dudas que lo vamos a lograr. Eso es algo pendiente que tenemos, estamos en el terreno que pertenecen a educación. Se está haciendo la bajada de luz, el mejorado de acceso al lugar, el entubamiento, para luego iniciar las obras seguramente, seguir preparando en esa sala de elaboración que va a estar a disposición de todos los emprendedores. Me hace muy feliz tener estas cosas luego de tantos…Hay un grupo de familias, directivos, docentes, etc. Que nos gusta trabajar unidos y gracias a eso, porque trabajamos ad honorem, hay cosas como la Fiesta del Cordero Deshuesado que como saben ustedes, nuestros amigos de FM Alpha que están siempre, todo lo que se trabaja. Año a año los números son positivos, hemos hecho autocrítica, donde decimos que hay que mejorar para que la gente se sienta lo más cómoda posible. De hecho, estamos pensando en poner en venta las sillas para que la gente cuando acuda a nuestra fiesta, llegue y ya tenga su lugar asegurado… Estoy en distintos grupos de fiestas populares y ya andan preguntando cuánto falta. Y eso dan ganas de seguir trabajando…” Sobre las novedades en el paraje, dado que se sabe todo movimiento de la localidad al ser tan chico, dijo: “La frutilla que estaba faltando es que vamos a tener un restaurant de campo abierto a la comunidad, creo que en junio ya estaría listo. Hoy el turismo rural está siendo muy tenido en cuenta por mucha gente y se está invirtiendo en eso. Lo que le estaba faltando me parece al paraje era eso. Y nos pone muy feliz que Rosas esté adelante…” Tambien para tener más respaldo en salud, se le consultó de la posibilidad de obtener una ambulancia en el centro asistencial de Rosas, dijo: “Hoy se necesitaría una ambulancia, hablamos con gente de Salud para que la sala esté abierta permanentemente. También hay mucha gente mayor y sería muy necesario para los vecinos como tienen en Pardo. Nos ha pasado de accidentes en medio del campo, en la curva del Despunte y ver que se hace eterno la llegada de la ambulancia. Es cuestión que nos juntemos la comunidad con el municipio y hablando se puede lograr…” Afirmaba.

AUDIO DE LA ENTREVISTA A CLAUDIO PALOMEQUE

