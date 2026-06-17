Se proyecta una pista de skate: «Será un espacio para el deporte y la comunidad»

Avanza la construcción de una pista pública de entrenamiento que estará ubicada sobre calle Pellegrini entre la cancha de básquet y la pista de patinaje. Al respecto, la 91.5 consultó al Director de Deportes, Prof. Favio Folini, quien expresó que «la iniciativa viene de hace mucho tiempo de la mano del Área de la Juventud con Mariángeles Basile a la cabeza y con la ayuda del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense que baja los fondos para que la obra se pueda llevar adelante. Es algo que estaba pendiente y se transformará en un espacio para la práctica del deporte de skate y las bicicletas tipo BMX (salto)».

En otro orden, el funcionario se refirió a la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2026 que se sigue desarrollando durante esta semana.

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