17 de junio de 2026

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DDI Las Flores: “Tenencia de representaciones sexuales de menores de 18 años con fines de distribución o comercialización”

2 horas atrás Fm Alpha

En el marco de la operación provincial denominada “Protección de Infancias VII” donde se llevaron a cabo diversos allanamientos simultáneos, personal de la SUB DDI Las Flores llevó a cabo un importante procedimiento judicial en relación a causa caratulada “TENENCIA DE REPRESENTACIONES SEXUALES DE MENORES DE 18 AÑOS CON FINES DE DISTRIBUCIÓN O COMERCIALIZACIÓN”, con intervención de la UFIyJ N° 22 del Departamento Judicial Azul, a cargo del Dr. Adrian Peiretti. La investigación se inició a raíz de reportes internacionales (NCMEC) que alertaron sobre la detección de material de abuso sexual infantil, almacenado en cuentas de Google vinculadas a un usuario el cual posteriormente fue identificado. A través de diversas tareas de ciberinvestigación y el análisis de informes técnicos proporcionados por proveedores de servicios digitales y telefonía, se logró identificar al titular de dichas cuentas y de los abonados telefónicos asociados con domicilio en la ciudad de Rauch. A partir de las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías interviniente ordenó el allanamiento del domicilio del investigado y su requisa personal. Durante el operativo, el personal policial especializado procedió al secuestro de diversos dispositivos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras y dispositivos de almacenamiento digital, los cuales serán sometidos a las pericias correspondientes para avanzar con el proceso penal. El imputado, quedó a disposición de la justicia, en el marco de una investigación que busca desarticular la tenencia y posible distribución de material que vulnera la integridad y los derechos de niños, niñas y adolescentes.

 

 

 

 

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