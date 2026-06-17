3er parte de prensa de la DDI: Detención solicitado por la justicia de San Juan

En el marco de una diligencia judicial de cooperación interjurisdiccional, personal de la SUB DDI Las Flores, contando con la colaboración de la Estación Comunal General Alvear llevó a cabo la detención de un hombre sobre quien pesaba un pedido de captura vigente emanado por la justicia de la Provincia de San Juan. La medida se realizó en cumplimiento de un exhorto enviado al Departamento Judicial Azul, en relación la causa caratulada “ ABUSO SEXUAL AGRAVADO”, con intervención de la Oficina Judicial Penal de la Provincia de San Juan y el Juzgado de Garantías N° 3 de Azul, a cargo del Dr. Juan José Suarez, y la UFI N° 13, a cargo del Dr. Norberto Adrián Peiretti. El imputado, fue localizado en la localidad de General Alvear y puesto a disposición de la justicia exhortante para avanzar con el proceso de extradición y continuar con las actuaciones procesales correspondientes en la provincia de origen.

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