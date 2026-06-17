17 de junio de 2026

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Alerta por el robo de material radioactivo en Rosario

6 minutos atrás Fm Alpha

Se trata de una fuente de Cesio-137. El riesgo radiológico es muy bajo pero solicitan que, en caso de encontrarla, no se toque, ni manipule, y que se dé aviso inmediato a las autoridades.

La Autoridad Regulatoria Nuclear de la Nación emitió una alerta para todo el país este martes por el robo de una cápsula con material radiactivo -utilizada para la verificación de equipamiento en Medicina Nuclear- en un instituto de cardiología de la ciudad santafesina de Rosario.

El organismo regulador fue notificado de la sustracción de la fuente radiactiva de calibración de Cesio-137 por una empleada del instituto, de 67 años, autorizada para el uso de ese material.

Esta fuente se encontraba almacenada dentro del laboratorio del Instituto de Cardiología de Rosario “Dr. Luis González Sabathie”, de acceso restringido al personal técnico. La última utilización registrada fue el 12 de junio de 2026 y no se pudo establecer quién la manipuló por última vez.

Tras la denuncia, se notificó a la Autoridad Regulatoria Nuclear, que activó el protocolo nacional de seguridad. También se dispuso la intervención de organismos especializados, de Bomberos Zapadores y de la Policía Federal.

Según explicaron las autoridades, se trata de una fuente de Cesio-137 “en forma de gel, contenida en un envase plástico transparente”, dentro “de su blindaje correspondiente”.

Si bien el riesgo radiológico es muy bajo, solicitan que, en caso de encontrarla, no se toque, ni manipule, y que se dé aviso de manera inmediata a la Guardia SIER (011 1544718686) – (011 1544703839) – (011 1544214581).

El cesio-137 es un isótopo radiactivo artificial que emite radiación beta y gamma y tiene usos industriales y médicos, fundamentalmente para diagnósticos y tratamientos oncológicos.

Su manejo inadecuado es extremadamente peligroso y puede causar quemaduras, daño celular y enfermedades graves.

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