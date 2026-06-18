La Buena Noticia: Francia desarrolló un corazón artificial que imita al humano

En Francia, la ciencia dio un paso que parecía reservado a la ciencia ficción: el corazón artificial Carmat, un dispositivo creado para reemplazar el corazón humano en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Diseñado por la empresa Carmat, este corazón utiliza materiales biocompatibles, válvulas inspiradas en tejidos reales y sensores de alta precisión que analizan el cuerpo en tiempo real. No late de forma mecánica: se adapta. Acelera, desacelera y regula el flujo sanguíneo según el esfuerzo físico y las necesidades del paciente. A diferencia de un trasplante tradicional, no depende de un donante humano. El sistema funciona con baterías externas, lo que permite a los pacientes moverse, caminar y realizar actividades básicas mientras el dispositivo mantiene la circulación. Los ensayos clínicos han demostrado que algunos pacientes han logrado sobrevivir meses e incluso años con el corazón Carmat, convirtiéndolo en una opción vital para quienes esperan un trasplante o no tienen acceso inmediato a un donante compatible. No es una cura definitiva. Es un puente entre la vida y la muerte cuando no hay otra alternativa.