Fuerte reclamo azuleño por los peajes entre Azul y Chillar

Una de ellas estará ubicada en el kilómetro 290 a solo 10 kilómetros del ingreso a la ciudad cabecera, en tanto la otra se dispuso en la localidad de Chillar (Km. 380).

El informe de diario El Tiempo de Azul

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) confirmó, en el marco de su respuesta al Concejo Deliberante de Azul, dónde se establecerán las cabinas de peaje en la Ruta 3.

Detalló que, a la ya existente en Estación Cañuelas (kilómetro 76,26), ahora se le sumarán:

1. Estación Gorchs (km. 145)

2. Estación Azul (km. 290)

3. Estación Chillar (km. 380)

4. Estación Tres Arroyos (km. 520) y;

5. Estación Dorrego (km. 626).

Por otro lado, detalló que la nueva empresa concesionaria «deberá contar con un móvil de seguridad como mínimo, para el tramo Cañuelas-Las Flores», en tanto «podrá optar por realizar el control de pesos y dimensiones de los vehículos de transporte de carga en la Estación de Pesaje ubicada en el km 115,8 de la Ruta Nacional N° 3».

Cabe recordar que la licitación relacionada con la Ruta 3 fue adjudicada recientemente por el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía -desde Cañuelas hasta Bahía Blanca- al consorcio de empresas constructoras constituido por Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco.

El contrato de concesión, además, prevé tres tipos de obras. En ese sentido se describió que, por un lado, deberán ejecutarse «Obras iniciales de puesta en valor»: «La concesionaria deberá realizar en la totalidad del Tramo, en el primer año de concesión, las tareas necesarias para recuperar la transitabilidad de esta arteria nacional -bacheo superficial y profundo, sellado de grietas y fisuras, bacheo con hormigón, fresado de deformación de bordes y crestas, señalización vertical, demarcación horizontal, limpieza y corte de pasto en zona de camino, iluminación, entre otras», se indicó en el informe de Vialidad Nacional al legislativo azuleño.

En segundo término, «Obras obligatorias»: «La concesionaria deberá ejecutar todas aquellas obras que se encuentran listadas en los pliegos licitatorios y en los plazos allí establecidos. Dentro de la Obra Obligatorias, el concesionario deberá construir una pasarela peatonal a la altura del kilómetro 297,8 de la Ruta Nacional N° 3». Este caso refiere, puntualmente, al antiguo reclamo de la Escuela N° 27.

Un tercer aspecto contemplado es el de las «Obras de rehabilitación». Vialidad Nacional indicó que «la concesionaria deberá realizar las obras de repavimentación de calzadas y banquinas bituminosas de manera de cumplimentar las exigencias establecidas en los pliegos licitatorios y en los tiempos allí estipulados».

«Para este caso -añadió la DNV-, se prevén colocar en la Ruta N°3 -en el tramo Km. 189,15 al Km. 307,1 las siguientes cantidades de concreto asfáltico:

-Año 1: 4.169 toneladas.

-Año 2: 11.465 Tn.

-Año 3: 13.028 Tn.

-Año 4: 13.028 Tn.

-Año 5: 10.423 Tn.»

La DNV informó también que, «en el Contrato de Concesión propuesto se plantea un sistema de Concesión gratuito (sin canon y sin subvención), donde la adjudicación recae en la oferta que sea considerada más conveniente para el interés público teniendo como base de adjudicación la menor tarifa ofertada y/o el menor plazo de concesión ofertado, en el supuesto de ofertarse la tarifa tope planteada».

En esa línea, Vialidad Nacional advierte que «la inclusión de nuevas obras adicionales a las previstas en el Contrato Preliminar, significará una mayor tarifa de peaje para el usuario, ya que esa mayor inversión debe recuperarse en el plazo de Concesión considerado».

«Para que el valor de la tarifa de peaje resulte razonable para el usuario, las obras a incorporar en la Concesión deben ser aquellas que generen beneficios directos en los usuarios que abonan el peaje y cuyo costo, por la magnitud de la obra o por la cantidad de obra a ejecutar, no genere para el usuario un valor excesivo de la tarifa», se añade. «Por este motivo, hay limitaciones en la cantidad de obra que se puede incorporar a la Concesión y en este proyecto se ha dado prioridad a las obras necesarias para mejorar el estado actual de las calzadas y mantenerlas posteriormente en buenas condiciones de transitabilidad, como así también se han previsto obras para reparar y reconstruir distintos sectores de la infraestructura vial que se encuentran deteriorados».

El informe con estas confirmaciones de la Dirección Nacional de Vialidad fue presentado ante el Concejo Deliberante de Azul y el tema fue incluido en el Orden del Día de la octava sesión ordinaria, que se desarrollará el martes próximo.

EL DATO

En cuanto a la instalación de peajes, según confirma el informe de la Dirección de Vialidad Nacional, no se tomaron en cuenta los reclamos formulados desde este distrito, que propusieron que la ubicación se concrete en el límite de los partidos de Las Flores y Azul. En la actual concesión, además, no se contempla la construcción de la autovía.

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