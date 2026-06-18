18 de junio de 2026

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Torneo Apertura: el sábado se juega la final de vuelta del Fútbol Femenino

4 horas atrás Fm Alpha

(ver cronograma de partidos) En su habitual reunión semanal la Liga de Fútbol confirmó que el próximo sábado a las 15:15hs. en el estadio «27 de abril» se disputará la final de vuelta del Fútbol Femenino entre Ferro (1) y Juventud Deportiva (0). Además se jugarán las finales de ida de las divisiones inferiores. Por otro lado, se recuerda que la final de vuelta de Primera División entre Ferro (3) y El Taladro (0) tendrá lugar el domingo 28 de junio.

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