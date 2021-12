Se realizaron test de Alcoholemia a choferes de viajes de egresados

(Ver Informe Prensa Municipal)

La Dirección de Tránsito y Control Urbano municipal informa que días atrás, en el marco de los

viajes de egresados que realizan diversas escuelas secundarias de nuestra ciudad, se realizaron

controles de alcoholemia a los choferes de las empresas de viajes estudiantiles, también se

verificó que las unidades contaran con toda su documentación al día y con todos sus sistemas

de seguridad correspondientes, para garantizar la seguridad de los alumnos en el momento

del viaje.

MÉDICA CLÍNICA EN EL PARAJE EL TRIGOLa secretaria de Salud Pública informa que el próximo jueves 30 de diciembre atenderá la médica clínica Analía Suarez en el paraje El Trigo a partir de las 9 hs.

EL GOBIERNO MUNICIPAL SUMÓ ESFUERZOS PARA RECONOCER A TODOS LOS TRABAJADORES MUNICIPALES – EL INTENDENTE ALBERTO GELENÉ ANUNCIÓ EL NUEVO ESCALAFÓN, AUMENTO SALARIAL DEL 45,2% Y UN BONO DE FIN DE AÑO

Esta mañana en el Salón Rojo del palacio municipal el intendente Alberto Gelené, acompañado

por el secretario de Economía y Finanzas, Pablo García Romero, brindó una conferencia de

prensa donde anunció importantes beneficios para todos los trabajadores municipales,

impulsados desde el Gobierno Municipal. Las medidas que se anunciaron hoy en la conferencia de prensa son las siguientes:

REFORMA DEL ESCALAFÓN MUNICIPAL

REDUCCIÓN A 2 JORNADAS HORARIAS DE 35 Y 45 HORAS – (SE ELIMINAN LAS JORNADAS DE

40, 42, 48 Y 54 HORAS).

SE ELIMINAN LAS CATEGORÍAS 1, 3 Y 5.

LA CATEGORÍA MÍNIMA PASA A SER LA 7.

Y SE CREAN NUEVAS CATEGORÍAS EN CADA AGRUPAMIENTO.

ANUNCIO DEL ACUERDO SALARIAL PARA EL AÑO 2022

TABLA DE AUMENTOS

ENERO: 20%

MAYO: 10%

SEPTIEMBRE: 10%

TOTAL % ANUAL ACUMULADO: 45,2%

ENTREGA DE UNA CANASTA NAVIDEÑA PARA TODOS LOS TRABAJADORES MUNICIPALES

CRONOGRAMA DE PAGO PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS

JUEVES 23 DE DICIEMBRE DE 2021: SUELDO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE (PLANTA

PERMANENTE – PROCEM – PLANES DE INCLUSIÓN).

JUEVES 30 DE DICIEMBRE DE 2021: BONO MUNICIPAL DE $10.000 A TODOS LOS

TRABAJADORES MUNICIPALES.

VIERNES 7 DE ENERO DE 2022: SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO (AGUINALDO).

El intendente Alberto Gelené se manifestó muy conforme por poder comenzar el año próximo

con un objetivo muy importante como es el nuevo escalafón municipal, muy esperado por

todos los trabajadores municipales y también por los gremios, un esfuerzo llevado adelante

por la Secretaria de Economía y Finanzas.

Otro de los anuncios que nos complace informar es el otorgamiento de un bono de $10.000

para cada uno de los trabajadores municipales que suplementa al ingreso otorgado en el mes

de diciembre y al aguinaldo.

Es un bono por el cual estuvimos trabajando mucho y buscando la manera de poder solventarlo

y financiarlo, que va a ser para todos los trabajadores con jornada completa.

En cuanto a las pautas salariales para el año próximo también estamos haciendo un gran

esfuerzo para poder elevar al consejo deliberante el presupuesto de una proyección que

podamos cumplir, lo cual no significa de que sea lo que hoy se proyecta, vamos a hacer un gran

trabajo de mucho esfuerzo para mejorar la recaudación propia del municipio, actualmente hay

una moratoria vigente hasta fin de año y que está funcionando muy bien, “Tenemos que

mejorar esta recaudación propia porque tenemos un municipio activo, un municipio que hace,

un municipio que desarrolla la ciudad y eso necesita de la responsabilidad y el cumplimiento

de todos los contribuyentes. Les pido a los contribuyentes que puedan hacerlo, que se pongan

al día, necesitamos de su aporte solidario”. Sostuvo.

“Estoy muy satisfecho con los objetivos cumplidos este año, hay una ciudad en movimiento,

se pueden ver obras en cada punto de la ciudad, transformaciones importantes y esto genera

trabajo, genera valor agregado y esto motoriza la actividad comercial e industrial. Sabemos

que falta mucho, pero entre todos, con una administración responsable podemos sostener el

trabajo, ha sido un esfuerzo muy grande, pero tenemos el desafío de que este presupuesto y

mejoramiento sean el primer paso para mejorar mucho más el nivel salarial y la respuesta a

todos los trabajadores municipales”. Concluyó

En tanto el secretario de Economía y Finanzas Pablo García Romero sostuvo, “Cuando

asumimos, las primeras responsabilidades que tomamos con el intendente, fue la reforma del

escalafón municipal, del estatuto y la recuperación del poder adquisitivo del salario.

No es fácil reformar un escalafón que viene desde hace mucho tiempo, pero yo había asumido

la responsabilidad con los sindicatos de que íbamos a intentarlo y trabajar mucho para limitar

al máximo las consecuencias negativas. Hoy podemos presentar una reforma del escalafón

municipal que se va a elevar al Consejo Deliberante, donde se elevan las categorías dentro de

cada agrupamiento, por lo tanto, cada agrupamiento va a tener la posibilidad de mejorar su

carrera pública municipal. También se eliminan las categorías más bajas, la 1, 3 y 5, por lo

tanto, el piso mínimo de ingreso será en un 21%, lo más conflictivo de reformar fue la reducción

de la jornada laboral, con estas reformas empezamos a corregir algunas inequidades que se

planteaban, ahora dentro de un marco democrático transparente, podemos reconstruir de una

manera más equitativa posible la carrera pública municipal, ahora la jornada laboral para todos

los empleados será de 3 y 5 horas tendrá la jornada laboral, sin una disminución de su salario

Luego hizo referencia al nuevo aumento salarial que se otorgará en una escala de 20% en enero

de 2022, 10% en mayo y 10% en septiembre con un acumulado global del 45,2%.

Anuncio el cronograma de pago para los próximos días que será de la siguiente manera:

Jueves 23 de diciembre de 2021, el sueldo correspondiente a diciembre (planta permanente –

PROCEM – planes de inclusión). Jueves 30 de diciembre de 2021el bono municipal de $10.000

a todos los trabajadores municipales. Y el viernes 7 de enero de 2022: sueldo anual

complementario (aguinaldo).

Sumándose a la entrega de una canasta navideña que será entregada por cada dependencia.

“Este esfuerzo municipal que se está haciendo con este cronograma de pagos va a hacer que

en 3 semanas se les aporte a los empleados municipales aproximadamente de 70 millones de

pesos que como todos sabemos es volcado en el comercio de la ciudad en un alto porcentaje”.

Sostuvo

Al hablar sobre el presupuesto para el próximo año que se va enviar al Consejo Deliberante,

informó que va a ser del orden de los 1.636 millones de pesos para que sea tratado y aprobado

por el HCD.

YA SE ENCUENTRA HABILITADA LA SOLICITUD DE TURNOS A TRAVÉS DE LA WEB DE VTV PARA NUESTRA CIUDAD La Secretaría de Gobierno Municipal informa a toda la comunidad que entre el 4 de enero y el2 de marzo de 2022, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 17 h, la planta móvil de Verificación

Técnica Vehicular (VTV) correspondiente a la Zona 8, estará brindando el servicio técnico a los

usuarios de nuestra ciudad y la zona en el Parque Plaza Montero, con turnos previos, que

deberán solicitarse a través de la web y seleccionar la Planta MÓVIL2Z8-LASFLORES

