Se vacunaron mas de 320.000 cabezas en la campaña contra la Aftosa y Brucelosis

La semana pasada culminó la importante campaña contra la fiebre Aftosa y Brucelosis. La misma dió inicio el 10 de marzo, las provincias del centro-norte y el litoral argentino vacunarón a todas las categorías de bovinos y bubalinos. La campaña nacional también incluye para este primer ciclo la inoculación contra la brucelosis bovina a terneras de 3 a 8 meses de edad, por esto conversamos en “El Periodístico” Con Roberto “chulo” Etcheverry que tiene a cargo la fuerte cruzada para lograr la exportación con garantía de nuestras carnes.

“Fue una campaña exitosa porque se terminó la semana pasada con la vacunación antes que empezara a llover… En dos meses terminamos la totalidad de los animales, son casi 320 mil según los últimos números en el partido de Las Flores, a veces un poco más. Cuando era el boom de la soja bajamos y llegamos a 270.000 porque vendían los animales y sembraban los campos…Luego empezó a crecer nuevamente entre los casi mil los productores, lo máximo fue 370.000 cabezas, pero teníamos un feedlot donde había 20 mil animales, hoy eso no hay. Alguno hará un poco de rodeo pero no pasa más de 200 novillos, es porque tienen un silo para autoconsumo. Si tenés la comodidad para darle de comer a 100 terneros lo podes hacer. No son muchos los campos así, tenés que tener buen suelo…” …” Decía en el inicio.

“La campaña comienza el 10 de marzo hasta el 10 de mayo, yo recomiendo hacer primero en marzo los campos grandes, en esta época ya hace frío y llueve, se puede complicar. No tenemos todo el año para vacunar, por esto uno se apura para que termine todo bien…”

Por el lado del equipo de trabajo, contó: “Acá en la oficina somos dos personas nada más y en campaña que se arranca la vacunación son 10 vacunadores que primero hacen un curso, porque el partido de Las Flores es grande, son 330 mil has, si tenés que andar con 4 vacunadores tardas mucho. Si vas a un campo y hay 500 animales lo haces en medio día si estás bien organizado y con personas de las dos partes. También en otros campos con 500 tardas todo el día…El personal que colabora con la vacunación tiene sueldo de empleado rural, cuando hay vacante vamos probando. Hay gente que va a trabajar en el campo donde hay mangas y saben trabajar, también tenés que conocer la ubicación del partido, es como un remisero que tiene que conocer los barrios…” Remarcaba entre otras cosas.

Escuchá la entrevista completa con Ricardo “Chulo” Etcheverry

