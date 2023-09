Sebastián Lizarraga, sobre el pedido de reunión con la Inspectora Distrital: «No me sorprendió que el oficialismo no acompañara»

El concejal del Bloque Adelante-Juntos se refirió este miércoles por la 91.5 al Proyecto de Decreto donde se solicitaba una reunión con la Inspectora Jefa Distrital de Educación, Prof. Alfonsina Ordoñe, que en la última sesión del HCD no tuvo el acompañamiento del oficialismo. «No me sorprendió que no acompañaran. Y la verdad que lo lamento porque teníamos una breve esperanza de que viniera al recinto. El pedido era para que nos contara si se habían cumplido los protocolos necesarios para el caso en particular (en referencia a lo ocurrido en el Jardín Nro. 906) o para estos casos en general». Lizarraga explicó que «no se buscaba involucrar ni a las docentes ni a los chicos. Era simplemente saber si se cumplían o no esos protocolos». Finalmente, el concejal apuntó al oficialismo al manifestar que «nos impidieron con su voto esa reunión que seguramente la deben haber tenido de manera informal».

Por otro lado, el concejal habló sobre otro pedido de reunión, en este caso con el Secretario de Seguridad, para conocer estadísticas de los últimos hechos delictivos.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram