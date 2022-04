Sebastián Quiroga de “Campo y Ciudad” sobre el 23 A: “El gobierno debería ser nuestro amigo y no lo contrario”

Fue una charla mantenida esta mañana en El Periodistico», ante el evento que se realizará mañana mañana a las 15 hs. en Plaza de Mayo, la misma tiene como objetivo la convocatoria y el reclamo al gobierno nacional de las políticas que se llevan adelante.

«Una disconformidad por parte del sector agropecuario…es el sector productivo en general, comercio, industria, turismo, gastronomía, pymes, tal vez el agro sea la punta de lanza, pero se han sumado muchísimos sectores, reclamamos que nos dejen producir en paz y no tener esa carga monstruosa de impuestos. El que produce en cualquiera de las ramas sólo quiere trabajar, producir, generar un rédito en aquella actividad que hemos elegido, no estamos en pie de guerra ni somos gremialistas, invertimos en capacitación, tecnología, pero no buscamos estar enfrentados todo el tiempo, «el gobierno debería ser nuestro mejor amigo» en cuanto al fomento de nuestras actividades…da la sensación que el gobierno no quiere relacionarse y sólo crear impuestos, lo que buscan es la destrucción del sector productivo, tenemos que entender cuál es el rumbo que quiere poner esta gente del país, nos disfrazaron del Titanic y nos están llevando derecho al iceberg…el campo lucha contra las inclemencias del tiempo, la posibilidad de conseguir insumo sin precio y el gobierno que te manotea lo que puede de tu bolsillo, no te incentiva a producir…la guerra contra la inflación es un slogan más, claramente ello se basan en slogan y discursos que cuando lo llevas a la realidad son vacíos de contenido. Pedimos que se baje el gasto político, que el ajuste lo haga la política y no aquellos que producen…una empresa tiene que producir millones de pesos con sus empleados en blanco, un senador de cualquier político tranquilamente te nombra 40 asesores con grandes sueldos de 150.000 pesos…ahí te das cuenta que la verdadera reducción se tiene que dar en la clase política, hay que vivir en un país ordenado y ajustado a la Constitución. Esto es como la economía de la casa, cuando empezás a gastar de más de lo que ingresa, tenés déficit, mirémonos en el espejo de nuestros países vecinos. Nos vamos a dar cuenta que «el problema de la inflación nos atraviesa solamente a nosotros», hay un ejercicio de la mala praxis que nos lleva a la ruina a todos los productores.

ENTREVISTA A SEBASTIAN QUIROGA

