Sec. de Gob. Ricardo Spinelli: A horas de tratarse en el HCD una dura ordenanza contra los motociclistas conflictivos

Después de las históricas actuaciones de los motociclistas conflictivos, donde lamentablemente se renuevan, pues si miramos hacia atrás, observamos que aparecen por temporadas. En este caso en forma muy marcada donde el estado local no logra disuadir la participación de los mismos con sus escapes libres y cortes que generan explosiones superando los 140 decibeles en horarios donde la ciudadanía descansa.

FM ALPHA en “El Periodístico” del día de la fecha, conversó con gobierno del municipio a cargo del Dr. Ricardo Spinelli por la pronta sanción de una dura ordenanza.

“Venimos trabajando ya desde hace bastante tiempo con los operativos, pero vemos que la situación no alcanza y por esa cuestión tenemos que implementar otras medidas que hoy estamos necesitando. Hablamos de nuevas normativas que nos permitan tener otras herramientas como para atacar este tema que obviamente complica la vida y la tranquilidad del vecino…Hemos tenido reuniones con todas las áreas, tanto del poder judicial, ejecutivo, legislativo, directivos del tránsito… Todos estamos involucrados en esta problemática para atacarla y poder erradicarla. Esperemos contar con esta nueva normativa que se va a tratar mañana en el HCD y que nos pueda dar otras herramientas y seguir trabajando, porque sabemos que la solución no está de un día para el otro. Es un trabajo continuo, constante y queremos darle la respuesta al vecino florense para que pueda estar de vuelta viviendo con tranquilidad y pudiendo descansar. Lo que nos caracteriza es que somos una ciudad de tranquilidad y de seguridad. Estamos tendiendo y aplicando todas las herramientas que tenemos como para erradicar este problema…”

Sobre los alcances de la ordenanza, dijo: “Seguramente los que se va a aprobar consiste en darle más herramientas al Ejecutivo y al Juzgado de Faltas en cuanto a un incremento de sanciones y de retención de los vehículos secuestrados y también la posibilidad dar con mayor agilidad la orden de allanamiento…Creemos que con esta nueva normativa y ésta posibilidad de lograr hacer allanamientos puede llegar a ser otra herramienta que nos va a facilitar la tarea, porque uno escucha a la gente y entiende la bronca porque uno también es vecino y entiende esta problemática pero también es entender que estamos hablando no de 40, 50 o 100 personas, sino que estamos hablando de un número de 12, 13, 14 chicos que lamentablemente no entienden lo que es vivir en sociedad y lo que significa vivir en tranquilidad y respetar el derecho del otro… Tendremos que acudir a lo que es lo punitivo y lo sancionatorio para ver si logramos solucionar esta problemática…Cuando empezaron los aumentos de combustibles a inicios de año (porque para que la gente sepa las multas están atadas a lo que es el valor de la nafta) pensábamos que por ese lado iba a haber este una baja y un mayor cuidado por parte de éstas personas, lamentablemente vemos que no es por ahí la solución porque se aplica la sanción, se aplica la multas y la verdad que aún así nos encontramos con la sorpresa de que pagan la multa y proceden a retirar nuevamente el vehículo que después lo ponen en condiciones…Creemos entonces que las herramientas tienen que venir por otro lado. Tienen que venir por el lado de que si la persona es reincidente entonces establecer medidas para no generar la devolución inmediata del vehículo. No le vamos a sacar el cuerpo a la situación. Hemos estado y vamos a seguir estando con lo cual queremos darle la tranquilidad al vecino que vamos a aplicar todo lo que esté nuestro alcance…” Remarcaba Spinelli.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA AL DR. RICARDO SPINELLI

About The Author