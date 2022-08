Sec de Salud Eduardo Zapata: Desfibrilador para Pardo

Después de un par de meses conversamos con el secretario de salud del municipio de Las Flores, el farmacéutico Eduardo Zapata. En El periodístico del día de la fecha, se refirió a los Caps en los parajes:

«Con los CAPS teníamos una cuenta pendiente, donde se trabajó mucho en infraestructura, se solucionó esa problemática y comenzamos a adquirir equipamiento para que se pueda trabajar de una mejor manera, estamos por terminar la remodelación de la salita de Pardo donde había paredes que se caían dentro del consultorio, había que lidiar día a día con una no buena atención higiénica, por eso nos comprometimos a mejorar ese CAPS que por suerte se pudo terminar, faltaba pintarlo por fuera, se le había hecho poco durante mucho tiempo, ahora llevaremos el desfibrilador, será el segundo luego después de El Trigo, poniendo en valor cada uno de ellos, la salud no sólo es encontrar al profesional que es el último eslabón, sino también encontrar una salita en buenas condiciones y limpia. Afirmaba. «Hoy tenemos al menos un médico por semana que va a Pardo, uno en clínica que va los martes, una vez por mes atención ginecológica y pediátrica, con el escaso recurso humano que tenemos, tratamos de que las especialidades básicas vayan al menos una vez por mes. Por el momento Nación y Provincia aún no han notificado sobre un sistema móvil, nos gustaría poder tener algo así, ojalá tengamos un ecógrafo chico para poder realizar estudios, un aparato de rayos no sólo es el equipo, sino el entorno para cuidar al personal y paciente. El Barrio 25 tiene su salita que es una casa adaptada para que sea un Caps, fue una buena opción ya que no había lugar propio donde hay un consultorio, sala de estar y enfermería pero no escapa a satisfacer las necesidades básicas, lo bueno es que se licitó un nuevo Caps que será inversión provincial, será de un tamaño igual o nuevo que el del Barrio Las Acacias. Estamos preguntado cómo viene el proceso de licitación de la futura obra, así que con la expectativa de ver cómo avanza. Sobre la cobertura en nutrición ante la partida de la Dra. Natalia Sallette, explicó: La parte de nutrición luego de la partida de la Dra. Sallete, a las necesidades básicas, sumamos dos especialistas, atención nutricional con otra especialista que además se encarga de hacer las dietas en los diferentes centros de promoción, compensamos con tres profesionales que se dedican a programas importantes con 170 pacientes activos asesorándolos en la parte nutricional y diabética (prodiaba), atacando la obesidad infantil por la falta de disciplina alimenticia…

Con respecto al covid y el tipo de síntomas, al haber síntomas muy leves, dolor de garganta, la poca sensibilidad al olfato y gusto, algo de fiebre, se ha ido dejado de testear, no hay cifras claras de casos, no se puede diferenciar ya que en invierno hay enfermedades respiratorias, ahora es una enfermedad más, de a poco volvemos a una vida normal, las personas mayores con alguno en terapia intensiva pero con enfermedades de base…! Sobre la visita a Las Flores de la Dra. Brandolino, dijo: Cuando me enteré de la noticia de la llegada de la Dra. Brandolino, será interesante ir para escuchar su punto de vista, siempre con respeto, son polos opuestos y el debate es complejo porque uno trata de convencer al otro en cuanto al beneficio de la sociedad. Por supuesto será bienvenida y es bueno la libertad de expresión. Si entran a nuestras redes sociales, van a encontrar la manera para acceder a los controles de enfermedades sexuales, hoy por hoy es un dato que preocupa el hecho de falta de cuidado en las relaciones sexuales, estamos tomando las medidas necesarias para concientizar a la población, el concurso stop its fue muy bueno para acercarnos a los chicos de las escuelas con un forrotubi, la utilización y la propagación de la información, fue un trabajo importantísimo, es poner el tema sobre la opinión general. Es necesario poner en practica el uso del preservativo. Hay que fomentar e inducir a usar el preservativo, sea en pareja estable o no…! remarcaba.

