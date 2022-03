Sec. de Salud Eduardo Zapata: «es importante estar vacunado contra el neumococo para que este encuentre un sistema fortalecido»

El titular del área de salud municipal pasó por este lunes por “El Periodístico” Sobre la situación epidemiológica actual, Zapata confirmó que “estamos en baja, era lógico luego de un pico que tuvimos y por suerte gracias a la vacunación, estamos medianamente tranquilos. Hablando con conocidos comentaba que muchas veces va de la mano con la repercusión mediática. En diciembre del año 2021 ya en Argentina apareció Omicrón y cómo se estaba expandiendo, casos sigue habiendo hoy en día, pero mucho menos. Confío que esta va a seguir bajando pero no desaparecer, uno cree que la vacuna se va a incorporar en el calendario, así como gripe o neumonía. Estaría muy bueno que se disponga que sea una vacuna anual, el mensaje a aquellos que se oponen decir que con nuestros fundamentos tratar de convencerlos para que esto vaya cambiando y que estén del lado de la salud. Los farmacéuticos junto con bioquímicos somos productores de vacunas y ponemos todo nuestro conocimiento. En el Hospital se trabaja muy bien a lo que es nivel secundario, las guardias funcionan bien pero estamos con falta de recurso de personal, la problemática es general, pasa en muchos lados. La realidad es que a crecido mucho lo que son hospitales e instituciones privadas en Capital, Conurbano y La Plata, allá la demanda es mayor, los sueldos son altos por esos lados y es complicado traer profesionales al interior. La otra parte es que son muchas especialidades y las residencias son complicadas y son pocos los que hay y esas especialidades se pierden un poco. Los profesionales se reciben, tienen la especialidad de clínica y optan por dejar el conocimiento de lado y dedicarse a la parte laboral y no seguir explayándose. Lo que es la parte de profesionales pudimos incorporar a una endocrinóloga, Cintia Ojeda, que va a trabajar con menores. Hay muchas familias que tienen hijos que consumen alimentos no tan naturales, muchas grasas y azúcares hacen que haya un desbalance. Se le da mucha importancia a lo que es Hipertensión pero los estudios anuales de sangre no pueden faltar ya que son indicadores de alguna anormalidad. No somos máquinas y tenemos fallas. Siempre es importante saber que si hay una falla tratarla lo más rápido posible. Pro eso la prevención es un hincapié muy importante. Sobre el diagnostico de sus primeros meses de gestión, expresó: Pudimos sortear la tercera ola, cometimos algunos errores cuando hubo saturación con los testeos, los casos se mantuvieron alto al no haber medidas restrictivas. Luego se vio que el porcentaje de internados eran mayores, y pudieron salir sin requerir entubación. Llegamos a tener 170 positivos al día principalmente en aquellos no vacunados, y quedó claro que la vacunación hizo efecto como se esperaba…En los eventos sociales no es obligatorio concurrir, quien quiera ir y estar expuesto a riesgos que lo haga, en cambio la educación es obligatorio por eso hay que tomar ciertas medidas, por los docentes, el personal y por los chicos que son vectores. Se da en un curso que hice de neumonía donde hay que tener cuidado con los abuelos y los nietos, por eso el protocolo está considerado de esa manera. Le consultamos al joven profesional, cuanto colabora estar vacunado contra la neumonia ante el coronavirus: Si bien la vacuna del covid está bien para prevenir sintomatología grave para que el virus no se desarrolle de manera abrupta y eso provoque que la neumonía se despierte y actúe. Las bacterias aprovechan para desarrollarse, es importante estar vacunado contra el neumococo para que este encuentre un sistema fortalecido….Por otro lado, dijo: Cristian Muller, neumonólogo, también se ha incorporado al staff.

ENTREVISTA A EDUARDO ZAPATA

