Secretario de Seguridad, Hugo Gallardo: “Cada vecino hace a la seguridad”

El titular de una de las área más sensibles estuvo este viernes en “El Periodístico” para hablar de todos los temas que preocupan a la ciudad en materia de seguridad. Gallardo, de amplia trayectoria como jefe policial, indicó que “Nos pusimos a trabajar para que la Policía florense trabaje en conjunto y creo que se ha logrado”. Estamos unidos y prestamos colaboración y seguimos abierto al diálogo permanentemente. En delitos Las Flores es menor pero a veces preocupa las pequeñas cosas. No tenemos por suerte hechos de sangre o robos a mano armada, o sea calificados. Hemos tenido algunos hechos de importancia en los comienzos como piratas del asfalto y en la zona rural. Se hizo un buen trabajo y se logró que se pararan los robos. Con la patrulla se logró la detención de personas en cuartel 1, desde ahí los hechos de campo bajaron y fueron condenados los responsables. En la parte urbana el delito que se maneja, es el hurto. Por lo general son gente de Las Flores y en menor medida no ha llegado a gravedad extrema, hay que tener en cuenta que el municipio ayuda mucho en la parte social y eso incide en a baja del delito. Lo de las motos es molesto para todos porque la gente trabaja y quiere descansar, se ha hecho una reunión en el municipio donde intervinieron todos los actores para abordar este tema. Hoy se trabaja y se realizan operativos, con motos secuestradas y el Juzgado de Faltas colabora con nosotros porque las multas no son baratas, el problema aún existe pero ha mermado, seguimos investigando, no hacemos cacería para evitar incidentes (mayores) pero se los busca sin correr para evitar el mal mayor. Hemos tomado denuncias y hemos intervenido, al constatar la falta y la denuncia se inician las actuaciones, “la gente hace a la seguridad”. Tratamos de que la policía esté a la salida de lugares estratégicos para evitar problemas, hay muchos menores y es necesario actuar con mucho tacto. Si hay algún tipo de delito con menores se inicia una causa y se convoca a los padres. En la calle no pueden estar solos de madrugada. El límite es entre las 22 y 24. En los bailes deben estar acompañados por sus padres. El área de Juventud trabaja y nos interesa trabajar en conjunto para alguna academia o enseñanza en conjunto. En cuanto a personal de vacaciones, en el área teníamos falta por vacaciones en enero y febrero, nosotros tuvimos personal con pocos días de licencia, policía tiene 45 días y merma en cuanto a personal, en Operativo Sol no tuvimos mucha demanda. Igual a veces baja por diversos temas como licencias médicas, vacaciones, personal administrativo, tiene 150 efectivos pero 30 administrativos y otros en oficinas judiciales. Estamos bien en personal policial. La Sub DDI es importante, tiene dos móviles que vamos a ayudar a mantener porque se desgasta. En Foro hemos hablado para que Vial tenga más personal porque hay muchos accidentes.

AUDIO ENTREVISTA COMPLETA A HUGO GALLARDO

