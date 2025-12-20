Sigue la muestra «Una noche llena de señales» de Ignacio Vilela San Román en MAPA Espacio de Arte

Sigue la muestra «Una noche llena de señales» de Ignacio Vilela San Román en MAPA Espacio de Arte1 minuto de lectura
En la sede de MAPA (Avda. Rivadavia 489) se sigue exhibiendo la primera muestra individual del talentoso artista florense. Dicha exposición es una instalación pictórica que ensambla pinturas, textos ajenos y personales, imágenes editadas, dibujos y objetos. «Una noche llena de señales» podrá visitarse posteriormente de miércoles a sábados de 19 a 21hs. Para coordinar otros días y horarios con cita previa comunicarse al 02244-42-5125. La entrada es libre y gratuita.