20 de diciembre de 2025

Torneo Senior en El Hollín: se juega este domingo la 11ma. fecha del Clausura

Este domingo en el predio del club El Hollín se disputará la fecha 11 del torneo para mayores de 35 años. El programa de partidos es el siguiente: 9hs: Avellaneda-CUF, 10:30hs.: Rosas-Los Amigos, 12hs.: El Bosque-Juventud Unida, 13:30hs.: Gorchs-Bandera Blanca, 15hs.: Atlético-Construcciones Landa y 16:50hs.: El Hollín-La Terraza. Libre estará Porteño (Cacharí). La tabla de posiciones la encabeza Avellaneda con 22 puntos, CUF se ubica segundo con 20 unidades y tercero está Bandera Blanca en los principales lugares. Se recuerda que la entrada es libre y gratuita. Se encuentra disponible el servicio de cantina y parrilla.

