Silvina Contreras diseñadora y emprendedora: “Crear por si a otro le gusta, es lo peor que te puede pasar…”

Silvina, estudió Auxiliar Administrativo, diseño y tecnicatura en indumentaria, después, trabajó junto Andrea Izzo Cappella en Arte & Moda y Mujeres Rurales, y desde hace un año, decidió emprender su camino sola. Por esto, en “El Periodístico” hablamos con ella como un balance de este primer año de presentaciones en distintos lugares donde se ganó el aplauso del público de las pasarelas.

“En diciembre decidí largarme sola para poder esparcir lo mío, en diciembre fui convocada a un desfile en un resto-bar en Buenos Aires y me gustó. Empecé a manejar mis diseños a gusto y ser sustentable porque económicamente se necesita una buena espalda para poder crear un vestido por semana. Con el tiempo, luego de un ACV en 2011, comencé con esto, luego de la pandemia que nos hizo un click entendí el significado de la sustentabilidad le puse garra y se abrieron nuevas puertas. Dijo.

“Primero tengo que ver la tela para imaginar hacer tal cosa y no al revés. Me encantan los desafíos de hacer cosas diferentes. Luego viene el desafío que a la gente le guste porque no todos tenemos el mismo gusto… Hay creadores que invierten fortunas y luego no les va bien… Hay gente que invierte sólo para un desfile. Yo logré crear un compromiso de ida y vuelta con mis clientas. Con su ayuda me pude visualizar en Capital y alrededores. Estoy en un sistema donde podemos hacer micros de moda en radio, Streaming, hacer desfiles a beneficio. En esos eventos trabajo y disfruto. Ver modelos con tu creación es hermoso. En el último desfile en Vicente López mostré 8 vestidos y el veredicto de la gente fue muy bueno. También, hacíamos los eventos en la Sociedad Española en la Avda. 9 de Julio. Lo del club Banco Nación en Vicente López estaban artistas, el ambiente del lugar y fue algo muy especial porque fue a beneficio…” sobre lo que quedó de Mujeres Rurales en diseño, dijo: “Hoy mis diseños son diferentes a lo que era Mujeres Rurales. Me tiré más a la sustentabilidad, el rediseño. Ahora compré en ferias chales y con hago vestidos para playa y pileta. Algunos le pongo flecos, volados, distintas aperturas. Le doy la vuelta a lo que ya no se usa. Tengo guías de inspiración, como todo. El fin de semana pasado me tuvo a las corridas una modelo de Buenos Aires que me pedía vestidos para una revista. Hoy se abren las puertas en distintos ámbitos. El conductor de esta movida donde hoy estoy tiene allegados al mundo artístico, la política, y tiene una agenda única…” sobre el valor de las telas, y la importación: “El tema de la importación está difícil porque para hacer un buen diseño hay que importar. Es complicado pero no imposible. Atándote con la sustentabilidad por ahí ves un vestido en alguna feria y haces cosas diferentes. El valor de la prenda tiene que ser 3 o 4 veces más que la tela…” remarcó.

AUDIO DE LA ENTREVISTA A SILVINA CONTRERAS