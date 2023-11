Impulsan la construcción de un subte en Rosario

El ministro de Transporte, Diego Giuliano, y el excandidato a intendente en Rosario y concejal del espacio Ciudad Futura Juan Monteverde se reunieron con representantes de la firma china «Railway Construction Corporation» (CRCC) para evaluar un proyecto de subte para la ciudad santafesina, que demandaría una inversión estimada en US$ 1.500 millones. El proyecto, promovido por Monteverde, consiste en la realización de un “metro”, denominado de esa forma pues no necesariamente sería completamente subterráneo, sino que también tendría tramos en altura o en superficie. “Mantuvimos una reunión en las oficinas del Ministerio de Transporte con representantes de CRCC y el concejal de Rosario, Juan Monteverde, para evaluar proyectos de infraestructura y transporte para la ciudad santafesina”, indicó Giuliano en un mensaje en X (ex Twitter).

Fuente: Télam