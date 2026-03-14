Siniestros evitables: ¿Y si probamos con la educación vial?

Día a día se producen diversos siniestros, tal vez la leve tranquilidad es que no solo pasa acá. El clásico de los últimos años, son las motos haciendo Willy, sin casco, escapes libres etc. El problema radica cuando va en riesgo de su propia vida, y lo peor la de terceros, hasta podemos decir que hay un desinterés por la vida de los propios conductores, sea bicicleta, moto y en vehículos de 4 ruedas la cosa cambia bastante, siempre es así, mayor porte, mejora el promedio de manejo. Si de pronto un conductor de moto no lleva su casco colocado, se entiende desde la otra parte que poco le interesa su vida, y si es así, menos será la de terceros.

En la imagen, vemos a un vehículo Fiat Siena que estaba estacionado esperando el verde del semáforo, haciendo la cola, cuando un adolescente lo embiste de atrás en bicicleta. Aparentemente solo ha sido que, en el golpe, pegó con la cara y provocó la caída de un diente. Ahora, también está la otra realidad, ¿quién abona el daño en el rostro del joven, siempre es la sociedad de alguna forma?… ¿el hospital cuanto gastó en el siniestro?… ¿al titular del vehículo quien le paga el daño? . No es que nos interese lo económico, pero son temas que han sido de debate y no esta mal que lo recordemos.

Desde niños nos han hecho creer que tener equilibrio para el manejo de una bici (1° vehículo que aprendemos a conducir) es suficiente para deambular en la ciudad, acá se demuestra que no, una cosa es el equilibrio, otra cosa es el manejo dentro de la ciudad. ¿Estará la posibilidad el día de mañana, que en las escuelas se repase el ABC del manejo en la vía pública…?

Acá y como se dice vulgarmente, el joven en su zigzagueo embocó al vehículo de atrás, pero hemos visto cuando van a la escuela, que conducen casi de la misma forma a las 7.45 hs. Y con el riesgo que conlleva en un horario de apuros. Sin dudas, es un problema de conducta de quienes circulan en la vía pública, donde muchos piensan que están solos.

About The Author