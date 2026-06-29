Subido al arco del triunfo

Ferrocarril Roca igualó 1 a 1 con El Taladro y se consagró campeón del Torneo Oficial Apertura 2026. Su victoria por 3 a 0 ante el verde logrado el pasado domingo 14 de junio lo había dejado al ferroviario mejor posicionado para la revancha en su casa. Sergio Cenzano en el minuto 97 igualó el partido. Los albicelestes consiguieron su cuarto título consecutivo y pudieron sostener su invicto en diez partidos.

(Por Flavio Iacomini)

Fue un domingo 28 de junio cargado de festejos para la primera división de Ferrocarril Roca que con un equipo de trabajo encabezado por su entrenador Juan Cruz Candina, se alzó con un nuevo título de los torneos que oficialmente organiza la liga de Fútbol de Las Flores.

A los 5 minutos del primer tiempo, Kevin Gentil, con golpe de cabeza, anotó el primer gol del encuentro tras un centro que vino desde la derecha y que el mediocampista de El Taladro supo resolver bien luego que un compañero suyo también ganara antes de arriba.

El gol sorprendió a Ferro que durante varios momentos de la primera etapa no pudo resolver con claridad en sus avances ofensivos que fueron mas escuetos ante la firmeza y el ímpetu que mostraron los jóvenes jugadores del equipo de Gonzalo Aparicio tanto en su zaga central como en sus extremos.

El ritmo de juego se hizo incesante y Ferro solo atinó a depender de la habilidad de Mauro Ramos y de la potencia y de las corridas de Lautaro Acosta para intentar inquietar a un equipo que ayer por la tarde tuvo a un arquero seguro como Juan Marcos Gaimaro.

Con el ingreso de Sergio Cenzano en el segundo tiempo, el equipo local rápidamente supo generar tres o cuatro situaciones claras donde pudo haber empatado el partido antes de los 10 minutos.

No obstante, El Taladro siguió corriendo y no dejó de mirar el arco de su rival, que cerro filas con un mejor nivel en Iván Lozano por la banda defensiva derecha y con más presencia de los centrales Facundo Díaz y Santiago Magno.

El Taladro continuó en su búsqueda del descuento para ilusionarse con una eventual llegada a los penales si lograba conseguir otros dos goles, pero luego de la expulsión de Alexis Espíndola, en la defensa del “Verde” hubo mayores espacios para que Ferro, con varios cambios hechos y con mas aire, fuera el equipo que estuviera al acecho para poder convertir en la contra.

Y fue así que tras varios intentos ofensivos de los albicelestes en tiempo adicionado apareciera la figura de Sergio Cenzano para empatar el partido y desatar toda la locura del festejo del tetracampeón del futbol florense.

El arbitro de saladillo Fernando Alvarez, en el minuto 98 dio por finalizado el juego y después fue todo colorido, alegría y emociones tanto en los jugadores, como en el cuerpo técnico y los hinchas del club que más títulos ha ganado en el historial del futbol de Las Flores.

Mientras los ferroviarios, disfrutan de las mieles de su éxito conseguido, ya se preparan para su partido del Pre Federal del próximo miércoles. Oro verde de Saladillo será su rival en su pelea de ingreso a las semifinales del torneo de la Federación Bonaerense Pampeana.

Ferrocarril Roca. Pablo Abrego, Facundo Díaz, Alexio Aguirre, Iván Lozano, Estanislao Iglesias, Santiago Magno, Lucas Valdéz, Enzo Molina, Lautaro Acosta, Mauro Ramos, Martín Araujo. Relevos: Ignacio Aguirre, Marcelo Jaime, Braian Juarez, Mauro López, Sergio Cenzano, Luis María Suarez, Jorge Coria. D.T: Juan Cruz Candina. Ayudante de Campo: Martín Dorronsoro. P.F: Luciano Ponce.

El Taladro: Juan Marcos Gaimaro, Gino Manganiello, Alexis Espíndola, Valentín Depollier, Francisco Negrete, Nehuén Iancarelli, Santino Rodríguez, Kevin Gentil, Juan María López, Patricio Peñalva, Wenceslao Rivas. Relevos: Valentino Cardoso, Juan Francisco Cazes, Santiago Orlando, Vicente Carricart, Rocco Lemma, Tomas Aparicio, Segundo Cuburú. D.T: Gonzalo Aparicio. Ayudante de Campo: Juan Cazes y Fernando Di Pasquo.

Arbitro: Fernando Alvarez (Saladillo). Líneas: Leonel Oroná ( Cañuelas) y Gabriel Ordoñe (Lomas de Zamora).

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